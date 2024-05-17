Sandık Kokusu'nda sürpriz veda! Başrol oyuncusu ayrılıyor

“Sandık Kokusu” dizisi çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Show TV’nin yeni sezonda devam onayı verdiği dizi Uğur Yücel ile Demet Akbağ’ı da yıllar sonra aynı projede buluşturmaya devam ediyor.
Fenomen dizilerin yazarları Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizide başrol kadrosundan bir oyuncu ekibe veda ediyor.
BAŞROL DİZİYE VEDA EDİYOR
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin Atilla’sı Metin Akdülger “Sandık Kokusu”na veda edecek. Dizinin 23. bölümünde Karsu (Özge Özpirinçci) çocuklarının velayetini kaybetmesine neden olan Atilla’dan gitmesini istiyor.
Fragmanda da gündeme gelen bu isteğin bir veda olduğu öğrenildi. Sandık Kokusu’na yeni başrol erkek oyuncu geleceği de kulislerde konuşulmaya başlandı.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.