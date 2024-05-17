17 May 2024 - 18:09- Magazin G:

Sandık Kokusu'nda sürpriz veda! Başrol oyuncusu ayrılıyor

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Fenomen dizi Sandık Kokusu'na başrol oyuncusunun veda edeceği ortaya çıktı.

Sandık Kokusu'nda sürpriz veda! Başrol oyuncusu ayrılıyor mask
Sandık Kokusu'nda sürpriz veda! Başrol oyuncusu ayrılıyor
Sandık Kokusu'nda sürpriz veda! Başrol oyuncusu ayrılıyor
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“Sandık Kokusu” dizisi çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Show TV’nin yeni sezonda devam onayı verdiği dizi Uğur Yücel ile Demet Akbağ’ı da yıllar sonra aynı projede buluşturmaya devam ediyor.

Fenomen dizilerin yazarları Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizide başrol kadrosundan bir oyuncu ekibe veda ediyor.

BAŞROL DİZİYE VEDA EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin Atilla’sı Metin Akdülger “Sandık Kokusu”na veda edecek. Dizinin 23. bölümünde Karsu (Özge Özpirinçci) çocuklarının velayetini kaybetmesine neden olan Atilla’dan gitmesini istiyor.

Sandık Kokusu'nda sürpriz veda! Başrol oyuncusu ayrılıyor

Fragmanda da gündeme gelen bu isteğin bir veda olduğu öğrenildi. Sandık Kokusu’na yeni başrol erkek oyuncu geleceği de kulislerde konuşulmaya başlandı.

Sandık Kokusu'nda sürpriz veda! Başrol oyuncusu ayrılıyor

Kaynak: MYNET

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17 May 2024 - 18:09 - Magazin

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