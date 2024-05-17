17 May 2024 - 17:58- Gündem G:

Alanya Atatürk Evi 19 Mayıs’ta açılıyor

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Yaklaşık 3 buçuk yıldır kapısı kilitli bekleyen ve tepkilere neden olan Alanya Atatürk Evi Müzesi’nde restorasyon çalışmaları tamamlandı. Alanya Atatürk Evi Müzesi, 19 Mayıs Pazar günü kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Alanya Atatürk Evi 19 Mayıs’ta açılıyor mask
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 18 Şubat 1935’te Alanya’ya yaptığı ziyaret sırasında bir süre kaldığı ev, sahibi Tevfik Azakoğlu tarafından Kültür Bakanlığı’na bağışlanarak 1987 yılında müze haline getirilmişti. Alanya Atatürk Evi Müzesi yaklaşık 3 buçuk yıldır restore edilmeyi bekliyordu. Alanya Atatürk Evi Müzesi’ni ziyaret edemeyen vatandaşlar, duruma tepki gösteriyordu. Yaklaşık 3 buçuk yıldır kapısı kilitli bekleyen ve tepkilere neden olan Alanya Atatürk Evi Müzesi’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü idaresinde başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Alanya Atatürk Evi Müzesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda kapılarını ziyaretçilere açıyor. Alanya Atatürk Evi Müzesi’nin saat 16.00’da törenle açılışı gerçekleştirilecek. (Şerife ÇOBAN)

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17 May 2024 - 17:58 - Gündem

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