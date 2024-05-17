Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 18 Şubat 1935’te Alanya’ya yaptığı ziyaret sırasında bir süre kaldığı ev, sahibi Tevfik Azakoğlu tarafından Kültür Bakanlığı’na bağışlanarak 1987 yılında müze haline getirilmişti. Alanya Atatürk Evi Müzesi yaklaşık 3 buçuk yıldır restore edilmeyi bekliyordu. Alanya Atatürk Evi Müzesi’ni ziyaret edemeyen vatandaşlar, duruma tepki gösteriyordu. Yaklaşık 3 buçuk yıldır kapısı kilitli bekleyen ve tepkilere neden olan Alanya Atatürk Evi Müzesi’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü idaresinde başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Alanya Atatürk Evi Müzesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda kapılarını ziyaretçilere açıyor. Alanya Atatürk Evi Müzesi’nin saat 16.00’da törenle açılışı gerçekleştirilecek. (Şerife ÇOBAN)
17 May 2024 - 17:58- Gündem Güncelleme:
Alanya Atatürk Evi 19 Mayıs’ta açılıyor
Yaklaşık 3 buçuk yıldır kapısı kilitli bekleyen ve tepkilere neden olan Alanya Atatürk Evi Müzesi’nde restorasyon çalışmaları tamamlandı. Alanya Atatürk Evi Müzesi, 19 Mayıs Pazar günü kapılarını ziyaretçilere açıyor.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.