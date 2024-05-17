ALTSO Başkanı Erdem'den Alanya aşığı turistlere sürpriz

Başkan Erdem, 30 yılı aşkın süredir yılda iki kez tatile gelen Alanya aşığı Alman turistleri Yeni Alanya'nın haberlerinden öğrenerek ALTSO'ya (Alanya Ticaret ve Sanayi Odası) davet etti. Erdem, Alman turistlere teşekkür plaketi sundu.



Erdem, plaket törenine ilişkin sosyal medya mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Alanya Araştırmacısı, Tarihçi ve Yazar Oğuz Korum hocamızın da arkadaşları olan; 1991 yılından bu yana toplamda 55 kez Alanya’mıza tatile gelen Alman Thomas–Jacqueline Harf çifti ile 1994 yılından bu yana toplamda 60 kez Alanya’mıza tatile gelen Alman Gehle Siegfred’i odamızda ağırladık. Alanya’mız için gönüllü birer turizm elçisi olan kıymetli misafirlerimizi odamızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. 30 yılı aşkın süredir Alanya’mıza gelerek bizlerden biri olan, burada yaşadığı tatilin güzelliklerini Almanya’da anlatan kıymetli misafirlerimize iyi tatiller diliyorum." (Mazlume GÖKTAŞ)