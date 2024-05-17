ALTSO Başkanı Erdem'den Alanya aşığı turistlere sürpriz

Başkan Erdem, 30 yılı aşkın süredir yılda iki kez tatile gelen Alanya aşığı Alman turistleri Yeni Alanya'nın haberlerinden öğrenerek ALTSO'ya (Alanya Ticaret ve Sanayi Odası) davet etti. Erdem, Alman turistlere teşekkür plaketi sundu.
Erdem, plaket törenine ilişkin sosyal medya mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Alanya Araştırmacısı, Tarihçi ve Yazar Oğuz Korum hocamızın da arkadaşları olan; 1991 yılından bu yana toplamda 55 kez Alanya’mıza tatile gelen Alman Thomas–Jacqueline Harf çifti ile 1994 yılından bu yana toplamda 60 kez Alanya’mıza tatile gelen Alman Gehle Siegfred’i odamızda ağırladık. Alanya’mız için gönüllü birer turizm elçisi olan kıymetli misafirlerimizi odamızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. 30 yılı aşkın süredir Alanya’mıza gelerek bizlerden biri olan, burada yaşadığı tatilin güzelliklerini Almanya’da anlatan kıymetli misafirlerimize iyi tatiller diliyorum." (Mazlume GÖKTAŞ)
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.