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Özgür Subaşı, Sevgi Gültekin’le Anlaştı

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İstanbul Gençlergücü spor kulübü yaşam koçu Sevgi Gültekin'le anlaştı.

Özgür Subaşı, Sevgi Gültekin’le Anlaştı mask
Özgür Subaşı, Sevgi Gültekin’le Anlaştı
Özgür Subaşı, Sevgi Gültekin’le Anlaştı
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İstanbul Gençlergücü spor kulübü önemli bir transfer yaparak yaşam koçu Sevgi Gültekin'le anlaştı. Genç başkan Özgür Subaşı yaptığı açıklamada "Çok değerli yaşam koçu Sevgi Gültekin Hanım ile yapılan görüşme sonuçu sporcu beslenmesi ve gıda takviyeleri konusunda anlaştık. Sevgi Gültekin Hanım işinde başarı sağlamış ve güzel işlere imza atan birisi beraber sporculara daha iyi hizmet verebilmek için güç birliği konusunda anlaştık. Her iki tarafada hayırlı olsun dedi.

# başkan, Bir, İstanbul

17 May 2024 - 17:35 - NEWS

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