Özgür Subaşı, Sevgi Gültekin’le Anlaştı

İstanbul Gençlergücü spor kulübü önemli bir transfer yaparak yaşam koçu Sevgi Gültekin'le anlaştı. Genç başkan Özgür Subaşı yaptığı açıklamada "Çok değerli yaşam koçu Sevgi Gültekin Hanım ile yapılan görüşme sonuçu sporcu beslenmesi ve gıda takviyeleri konusunda anlaştık. Sevgi Gültekin Hanım işinde başarı sağlamış ve güzel işlere imza atan birisi beraber sporculara daha iyi hizmet verebilmek için güç birliği konusunda anlaştık. Her iki tarafada hayırlı olsun dedi.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.