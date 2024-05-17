Emekli Orgeneral Çetin Doğan, tahliye oldu (2)

ÇETİN DOĞAN BODRUM'A DÖNDÜ
İzmir Buca 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nden tahliye edilen emekli Orgeneral Çetin Doğan, eşi Nilgün Doğan ile Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evlerine geldi. Çifti komşuları karşılarken, Doğan yaptığı açıklamada, "3 yıla yakın bir ayrılıktan sonra evimize geldik. Bu yaşta biraz fazla geldi ama ne yapalım? Son 15 yılın yarısı hapishanede, yarısı da boş davalarla boğuşmakla geçti. Gönül isterdi ki sevdiklerimizle beraber olalım, bir şeyler yazalım, geleceğe bırakalım. Bu fırsat verilmedi. Eve geldik, ev duruyor" diye konuştu.
Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.