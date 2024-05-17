Emekli Orgeneral Çetin Doğan, tahliye oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de ziyaretinde gündeme getirdiği 28 Şubat davası tutukluları, 80 yaşın üzerindeki emekli generallerin cezasını kaldırdı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karara göre, 28 Şubat hükümlüsü dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan (83) ile Emekli Org. Fevzi Türkeri (82), Emekli Korgeneral Yıldırım Türker (82), Emekli Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak (78), emekli orgeneral Çevik Bir (85), Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak (77) ve Aydan Erol'un kalan cezaları kaldırıldı. Karara, Adli Tıp'ın generallerin 'sürekli hastalık' ve 'bunama' raporları gerekçe gösterildi.

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası, bu hükümlülerden eski general Çetin Doğan'ın İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı. Tahliye edilerek cezaevinden çıkan Doğan'ı eşi Nilgün Doğan, akrabaları ve arkadaşları karşıladı. Eşine ve dostlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Çetin Doğan, kendisini karşılayanlarla kucaklaşarak cezaevi önünden ayrıldı.

Çetin Doğan gazetecilere “Eşime sizlere dostlara kavuştuğum için mutluyum. Ama adalet bu değil. Son 15 yılımın yarısını hapishanede diğer yarısını da davalarla boğuşarak geçirdim. Maalesef Türkiye’de adalet yerine oturmadıkça hiçbir konu düzelmez. Umarım bundan sonra son olur bu keyfi tutuklamalar. Şunu da ifade edeyim ki televizyonlarda bir aftan bahsediliyor. Af söz konusu değil, doğrudan doğruya anayasal bir görevin cumhurbaşkanı tarafından geç olarak yerine getirilmesidir. Af anayasanın 87. Maddesinde doğrudan doğruya özel ve genel TBMM’ye verilmiştir yazmaktadır. Anayasa’nın 6. Maddesinin 3. Fıkrasında da hiçbir şahıs ve kurum kaynağını anayasadan almayan devlet yetkisini kullanmaz diyor. Anayasa’nın 104. Maddesinde cumhurbaşkanının görev ve yetkileri yazılmıştır. Bu görevlerden bir tanesi de adli tıp tarafından verilen rapora göre sürekli hastalık, sakatlık ve kocamışlık halinde olanlar bırakılır. Kaldi ki emsal durumda olanlar daha evvel bırakıldı. Niçin bizim bir yıl daha uzun süre sonra kalmamızın sebebi bir türlü anlaşılmadı" açıklamasını yaptı.

Nilgin Doğan: Bu çok geç gelmiş bir gözü aydın!

Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Doğan, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Doğan, "Artık düşünme yetimi de kaybettim diyebilirim. Çünkü bu çok geç gelmiş bir gözü aydın. Eşim Fetullahçı Terör Örgütü’nün kumpas kurmasıyla tam üç senedir; Ağustos ayında üç sene olacak, özgürlüğünden mahrum edildi. Yaşlı ileri olmasının ötesinde bir de hastalıklar, rahatsızlıklar girdi araya. O nedenle hem benim hem onun arkadaşlarının, sevenlerinin, çoluk çocuk herkesin çok büyük endişesi söz konusuydu bu süreçte. Ankara'da Sincan Cezaevi’nde olan silah arkadaşlarının aynı durumda olduğunu biliyorum. Onlar da aynı şeyleri yaşadılar. Aslında hüzünlü bir sevinç bu. Yani niçin 3 sene, neden 3 sene diye sürekli kafamda bunu sorguluyorum. Yine siyasi davalarda, kumpas davalarında dolayı cezaevinde, dört duvar arasında olanların da aynı sevinci yaşamalarını diliyorum. Çünkü yalnız özgürlük değil yaşam hakları da ellerinden alındı insanların. Hak, hukuk, adalet geç geldiği zaman insanlardan çok şey alıyor götürüyor. Dediğim gibi yani sevinç var ama çok buruk bir sevinç" dedi.

Çetin Doğan’ın sağlık durumuyla ilgili Adli Tıp Kurumu raporunun 1 yılı aşkın bir süredir Cumhurbaşkanının önünde beklemesine ilişkin soru üzerine de Doğan, “Hiçbir bilgimiz yok burada. Tam bir senedir imzada bekliyor Adli Tıp dosyaları. Ama sebebini ben de bu aklımla çözebilmiş durumda değilim. Çünkü benzer durumda olan diğer generaller, Silivri Cezaevi’nde bulunanlar, hepsi çıktı. 5 general bir senedir Adli Tıp raporlarıyla tahliye bekliyorlar. Ama akıl erdirmiş değilim" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında, aralarında eski Genelkurmay 2’nci başkanı Çevik Bir, eski Jandarma genel komutanı Fevzi Türkeri, eski Genelkurmay genel sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak ve eski 1. Ordu komutanı Çetin Doğan’ın da olduğu 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasını 2021’de onamıştı.

14 isim, iki gün içinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Çevik Bir, sağlık sorunları nedeniyle 2 Ağustos 2022’de tahliye edilmişti. Emekli korgeneral Vural Avar, cezaevindeyken 20 Aralık 2022’de hayatını kaybetmişti.

Daha sonra sağlık sorunları bulunan emekli korgeneral Hakkı Kılınç 11 Ocak 2023’te, eski orgeneral İlhan Kılıç ve eski tümgeneral Kenan Deniz de 26 Ocak 2023’te tahliye edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart 2023’te emekli orgeneral Ahmet Çörekçi, emekli korgeneral Hakkı Kılınç ve emekli tuğgeneral İdris Koralp’in kalan cezalarını sağlık sorunları nedeniyle affetmişti.

Kaynak: T24