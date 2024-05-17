- Gündem

Ağrı'da 'torbacı' operasyonu: 14 tutuklama

ABONE OL Google News Sayfamız

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 'Torbacı' olarak adlandırılan 15 sokak satıcısı gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklandı.Narko...

Ağrı'da 'torbacı' operasyonu: 14 tutuklama mask
Ağrı'da 'torbacı' operasyonu: 14 tutuklama
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 'Torbacı' olarak adlandırılan 15 sokak satıcısı gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından 'Torbacı' olarak adlandırılan sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik Doğubayazıt ilçesinde 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği 223 personelin katıldığı, 3 narkotik köpeğinin kullanıldığı operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6,61 gram esrar, 97,5 gram metamfetamin, 3 hassas terazi, 4 adet 9 mm tabanca, 4 şarjör, 37 adet 9 mm fişek, 45 bin 800 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden 14’ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17 May 2024 - 17:25 DHA - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Ankara'da motokuryeler Ata Emre ve Samet Özgül anısına konvoy yaptı mask
Ankara'da motokuryeler Ata Emre ve Samet Özgül anısına konvoy yaptı
Fakülte birincisi depremzede Seyran'ı mezuniyetinde duygulandıran sürpriz mask
Fakülte birincisi depremzede Seyran'ı mezuniyetinde duygulandıran sürpriz
Bayraktar TB2 SİHA'ların Polonya'ya teslimatı tamamlandı mask
Bayraktar TB2 SİHA'ların Polonya'ya teslimatı tamamlandı
Dr. Kasapoğlu ‘Gençlik, Geleceğe Bakış, İyi Oluş’ seminerinde konuştu mask
Dr. Kasapoğlu ‘Gençlik, Geleceğe Bakış, İyi Oluş’ seminerinde konuştu
Van'da Kobani davası cezalarına tepki mask
Van'da Kobani davası cezalarına tepki
Cezası kaldırılan '28 Şubat davası' hükümlüsü 4 general tahliye edildi mask
Cezası kaldırılan '28 Şubat davası' hükümlüsü 4 general tahliye edildi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber