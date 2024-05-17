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Alanya’da toplu ulaşıma zam!

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Alanya'da, ulaşım esnafının ücretlere zam talebi sonrasında UKOME Genel Kurulu'nda alınan kararla şehir içi ulaşım ücretlerine yüzde 28 oranında zam yapıldı.

Alanya’da toplu ulaşıma zam! mask
Alanya’da toplu ulaşıma zam!
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Alanya'da toplu ulaşım ücretlerine zam, uzun süredir tartışma konusuydu. Esnafın maliyet artışları nedeniyle yaptığı zam talebi UKOME Genel Kurulu tarafından kabul edildi. Yapılan zamla birlikte: Tam ücret 18 TL’den 23 TL’ye yükseldi. Öğrenci ücreti 10 TL olarak belirlendi. Kredi kartı ile biniş ücreti 28 TL oldu. Kent kart kullanmayanlar için ücret 30 TL olarak belirlendi.

Alanya’da toplu ulaşıma zam!

# Alanya, otobüs, zam, Kredi

17 May 2024 - 17:21 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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