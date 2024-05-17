Alanya’da toplu ulaşıma zam!

Alanya'da toplu ulaşım ücretlerine zam, uzun süredir tartışma konusuydu. Esnafın maliyet artışları nedeniyle yaptığı zam talebi UKOME Genel Kurulu tarafından kabul edildi. Yapılan zamla birlikte: Tam ücret 18 TL’den 23 TL’ye yükseldi. Öğrenci ücreti 10 TL olarak belirlendi. Kredi kartı ile biniş ücreti 28 TL oldu. Kent kart kullanmayanlar için ücret 30 TL olarak belirlendi.