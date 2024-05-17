Son dakika! Alanya'da şok olay: Müteahhit ofisine silahlı saldırı

Edinilen bilgiye göre olay, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir müteahhitlik firmasına ait ofis kurşunlandı. Ofiste bulunan aile bireylerinden bazılarının hafif yaralar aldıkları bildirildi.
Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkan Yardımcısı ve Mahmutlar Koruma ve Yaşatma Derneği (MAHKOD) Başkanı Mesut İlhan, olaya ilişkin sosyal medya hesabından şu bilgileri verdi:
"Ağrı nüfusuna kayıtlı V.Ş. isimli kişi ve kardeşlerinin ofiste olduğu sırada kimliği belirsiz bir kişi 5 el kurşun sıktıktan sonra kayıplara karıştı. Olayda küçük sıyrıklar olduğu öğrenildi."
Edinilen bilgiye göre olay, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir müteahhitlik firmasına ait ofis kurşunlandı. Ofiste bulunan aile bireylerinden bazılarının hafif yaralar aldıkları bildirildi.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.