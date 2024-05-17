Son dakika! Alanya'da şok olay: Müteahhit ofisine silahlı saldırı

Edinilen bilgiye göre olay, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir müteahhitlik firmasına ait ofis kurşunlandı. Ofiste bulunan aile bireylerinden bazılarının hafif yaralar aldıkları bildirildi.

Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkan Yardımcısı ve Mahmutlar Koruma ve Yaşatma Derneği (MAHKOD) Başkanı Mesut İlhan, olaya ilişkin sosyal medya hesabından şu bilgileri verdi:

"Ağrı nüfusuna kayıtlı V.Ş. isimli kişi ve kardeşlerinin ofiste olduğu sırada kimliği belirsiz bir kişi 5 el kurşun sıktıktan sonra kayıplara karıştı. Olayda küçük sıyrıklar olduğu öğrenildi."