17 May 2024 - 17:15- Gündem G:

Son dakika! Alanya'da şok olay: Müteahhit ofisine silahlı saldırı

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan bir müteahhitlik firmasına ait ofisin kurşunlandığı bildirildi.

Son dakika! Alanya'da şok olay: Müteahhit ofisine silahlı saldırı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Edinilen bilgiye göre olay, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir müteahhitlik firmasına ait ofis kurşunlandı. Ofiste bulunan aile bireylerinden bazılarının hafif yaralar aldıkları bildirildi.
Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkan Yardımcısı ve Mahmutlar Koruma ve Yaşatma Derneği (MAHKOD) Başkanı Mesut İlhan, olaya ilişkin sosyal medya hesabından şu bilgileri verdi:
"Ağrı nüfusuna kayıtlı V.Ş. isimli kişi ve kardeşlerinin ofiste olduğu sırada kimliği belirsiz bir kişi 5 el kurşun sıktıktan sonra kayıplara karıştı. Olayda küçük sıyrıklar olduğu öğrenildi."

# Alanya, silahlı saldırı, Sosyal, başkan, Bir, kişi

17 May 2024 - 17:15 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Ankara'da motokuryeler Ata Emre ve Samet Özgül anısına konvoy yaptı mask
Ankara'da motokuryeler Ata Emre ve Samet Özgül anısına konvoy yaptı
Fakülte birincisi depremzede Seyran'ı mezuniyetinde duygulandıran sürpriz mask
Fakülte birincisi depremzede Seyran'ı mezuniyetinde duygulandıran sürpriz
Bayraktar TB2 SİHA'ların Polonya'ya teslimatı tamamlandı mask
Bayraktar TB2 SİHA'ların Polonya'ya teslimatı tamamlandı
Dr. Kasapoğlu ‘Gençlik, Geleceğe Bakış, İyi Oluş’ seminerinde konuştu mask
Dr. Kasapoğlu ‘Gençlik, Geleceğe Bakış, İyi Oluş’ seminerinde konuştu
Van'da Kobani davası cezalarına tepki mask
Van'da Kobani davası cezalarına tepki
Cezası kaldırılan '28 Şubat davası' hükümlüsü 4 general tahliye edildi mask
Cezası kaldırılan '28 Şubat davası' hükümlüsü 4 general tahliye edildi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber