Alanya'daki kurşunlamaya 4 gözaltı

Olay, Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Mahmutlar’da yaşayan V.Ş. ile A.İ., O.U., R.T. ve İ.A. arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.U. tabanca ile havaya 4 el ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri şüphelilerden O.U. ve A.İ'yi olay yerinde yakaladılar. Olay yerinden kaçan R.T. ve İ.A. ise yapılan çalışmalar sonucu yakalandılar. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde yaklaşık 25 bin TL maddi zarar meydana geldi. 4 şüphelinin sorguları sürüyor.