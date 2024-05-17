Çeyrek asırlık gurur! yenialanya.com 25 yaşında

Sadece Alanya ve Antalya'nın değil Akdeniz Bölgesi'nin en çok tıklanan haber sitesi olma unvanını yıllardır koruyan, gelişen ve değişen teknolojiyle kendini her geçen gün yenileyen www.yenialanya.com, çeyrek asırdır okurlarıyla buluşuyor. Okurlarına sağladığı zengin içeriği ile Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinden ilgiyle takip edilen yenialanya.com, 25'nci yılına ulaşmanın haklı gururunu yaşıyor. 25. yılını kutlayan yenialanya.com bugün Dim Medya A.Ş’de düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Dim Medya Yönetim Kurulu Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim öncülüğünde ve Dim Medya çalışanları hep birlikte pasta kesip yenialanya.com’un 25. yılını kutladı.

‘AKDENİZ BÖLGESİ’NDE 1’İNCİ, TÜRKİYE’DE 80’İNCİ SIRADA’

Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim yönetiminde 17 Mayıs 1999 tarihinde yayınlarına başladığında, Türkiye'de bir yerel gazete tarafından her gün güncellenen ilk haber sitesi olan www.yenialanya.com’un aylık ziyaretçi sayısı 20 milyonu aşıyor. Günlük ziyaretçi trafiği 200 bin dolayında olan www.yenialanya.com, tüm arama motorlarında "Alanya" kelimesiyle yapılan aramalarda ilk sıralarda yer alıyor. www.yenialanya.com Alexa verilerine göre, Akdeniz Bölgesi, Antalya ve Alanya sıralamalarında 1’inci, Türkiye sıralamasında 80’inci sırada yer alıyor. Okurlarına sağladığı zengin içeriği ile Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinden ilgiyle takip edilen yenialanya.com, 25'nci yılına ulaşmanın haklı gururunu yaşıyor. Spor, asayiş, gündem, bölge, turizm, politika, magazin ve ekonomi alanlarında yaşanan gelişmelerin anlık paylaşıldığı yenialanya.com, okurlarının Alanya’daki önemli gelişmelere kolayca ulaşmasını sağlıyor. Ziyaretçilerinin Alanya’nın ilk RUTÜK lisanslı kanalı Dim TV'yi (dimtv.tv) kolayca izlemesini ve canlı yayınları takip etmesine de imkan tanıyan yenialanya.com, Dim TV ile senkronize olarak yayın yapan Dim Radyo'yu da kolayca dinleme imkanı da sunuyor. yenialanya.com, sunduğu e-gazete hizmeti ile de okurlarına ücretsiz olarak gazete sayfalarına erişim hizmeti veriyor.

‘DİM’İN İLERİ GÖRÜŞLÜLÜĞÜ SAYESİNDE 25 YIL ÖNCE HAYATA GEÇİRDİK’

yenialanya.com’un 25 yıl önceki kuruluş sürecini anlatan Leartes Bilgi İşlem sahibi Haluk Şencan, “25 yıl önce haber sitesi açma fikrini Mehmet Ali Dim’e götürdüm. Dim vizyon sahibi bir insan olduğu için hemen hayata geçirmek istedi. O günün şartları düşünüldüğü zaman büyük bir adımdı. O yıllarda internet bugünkü kadar bilir değildi. İnternetle hiç tanışmamış insanlar bile vardı. Dim’in ileri görüşlülüğü sayesinde bu adım atıldı. Mobil uyguları da hayata geçirdik. Türkiye’de yerel gazeteler arasından ilk mobil uygulama yenialanya.com’a ait. ” dedi.

‘ÇEYREK ASIRLIK GURUR’

Dim Medya Yönetim Kurulu Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, “25 yıl önce Haluk beyin teklifi üzerine yenialanya.com’u hayata geçirdik. Ekip arkadaşlarımızın emeği, gayreti ve özverisi sayesinde bugün Akdeniz’de 1’inci, Türkiye’de 80’inci sırada yer alan bir haber sitesi haline geldi. Dolayısıyla bununla gurur duymamak mümkün değil. Ben emeği geçen herkesi çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

‘25. YIL KUTLU OLSUN’

yenialanya.com Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Enes Subaşı, “Ben ilk yenialanya.com’da işe başladığım zaman bir lise öğrencisiydim. Burada büyüdüm, burada eğitildim, burada kavruldum. yenialanya.com’un bu kadar büyümesi sürecinde Dim Medya Yönetim Kurulu Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’den ve müdürlerimizden çok büyük destek aldık. Onların bize kattığı meslek öğretisiyle biz yenialanya.com’u büyüttük. Sitemizi daha da ileriye götürmeyi hedefliyoruz. 25. yıl kutlu olsun” dedi. (Şerife ÇOBAN)