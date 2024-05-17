17 May 2024 - 16:40- Magazin G:

Oyuncu Selin Şekerci'den kötü haber! ''Allah alsın büyük düşürdü''

ABONE OL Google News Sayfamız

Ünlü oyuncu Selin Şekerci sosyal medya hesabından Covid olduğunu açıkladı.

Oyuncu Selin Şekerci'den kötü haber! ''Allah alsın büyük düşürdü'' mask
Oyuncu Selin Şekerci'den kötü haber! ''Allah alsın büyük düşürdü''
Oyuncu Selin Şekerci'den kötü haber! ''Allah alsın büyük düşürdü''
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Selin Şekerci, 'Melekler Korusun', 'Kaçak Gelinler' ve 'Kraliçe' gibi yapımlarla adından söz ettirmişti.

Son olarak final yapan 'Aile' dizisinde rol alan ünlü oyuncu, sevenlerini üzen bir haber paylaştı.

Oyuncu Selin Şekerci'den kötü haber! ''Allah alsın büyük düşürdü''

Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Şekerci, sosyal medya hesabından Covid olduğunu açıkladı.

"HER ŞEY KONTROL ALTINDA"

Ünlü oyuncu, paylaşımında şunları ifade etti:

"Covid oldum. Allah alsın büyük düşürdü. Ama her şey kontrol altında. Hadi son düzlük... Güzel günler göreceğiz, güneşli günler..."

Oyuncu Selin Şekerci'den kötü haber! ''Allah alsın büyük düşürdü''

Kaynak: MYNET

# Selin Şekerci, covid, oyuncu, Sosyal, sağlık, etti, Bir, ifade, ilgili

17 May 2024 - 16:40 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Özgür Demirtaş yeni favorisini dilinden düşüremedi: "Şivem döndü" mask
Özgür Demirtaş yeni favorisini dilinden düşüremedi: "Şivem döndü"
Televizyon programında şaşkına döndüren olay: Cinsel problemini çözmek için hocaya gitmiş! mask
Televizyon programında şaşkına döndüren olay: Cinsel problemini çözmek için hocaya gitmiş!
Yusuf Yazıcı ile oyuncu Melisa Aslı Pamuk evlendi mask
Yusuf Yazıcı ile oyuncu Melisa Aslı Pamuk evlendi
Serenay Sarıkaya'nın saçları peruk muydu? mask
Serenay Sarıkaya'nın saçları peruk muydu?
Herkesi gönderdi! Acun Ilıcalı konseyde Merve'yle baş başa konuştu mask
Herkesi gönderdi! Acun Ilıcalı konseyde Merve'yle baş başa konuştu
Sabancı olmak istiyor! Şeyma Subaşı ile Kerim Sabancı aşk mı yaşıyor? mask
Sabancı olmak istiyor! Şeyma Subaşı ile Kerim Sabancı aşk mı yaşıyor?
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber