Oyuncu Selin Şekerci'den kötü haber! ''Allah alsın büyük düşürdü''

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Selin Şekerci, 'Melekler Korusun', 'Kaçak Gelinler' ve 'Kraliçe' gibi yapımlarla adından söz ettirmişti.

Son olarak final yapan 'Aile' dizisinde rol alan ünlü oyuncu, sevenlerini üzen bir haber paylaştı.

Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Şekerci, sosyal medya hesabından Covid olduğunu açıkladı.

"HER ŞEY KONTROL ALTINDA"

Ünlü oyuncu, paylaşımında şunları ifade etti:

"Covid oldum. Allah alsın büyük düşürdü. Ama her şey kontrol altında. Hadi son düzlük... Güzel günler göreceğiz, güneşli günler..."

Kaynak: MYNET