Alanya'da okul yararına kermese yoğun ilgi

Alanya Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi okul aile birliği, okul yararına bir kermes düzenledi. Kermese Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, bazı okul müdürleri ve öğretmenlerinin yanı sıra veliler katılım sağladı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen kermeste öğrenciler ve veliler evde yaptığı yiyecekleri satarken öğrenciler gönüllerince eğlenip günün keyfini çıkardılar. Kermes hakkında Dim TV’ye açıklamalarda bulunan Alanya Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Nazım Karagedik, “Okul aile birliğimize, velilerimize kermesimize iştirak eden bütün misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi okul müdürü olarak daha önce görev aldığımız Arıkan Yılmaz Dim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’nden sonra burada da bu geleneği yaşatmak istedik. Okulumuzu hem sosyal kültürel alanda desteklemek hem de okulumuzun fiziki ihtiyaçlarını karşılamak için bir kermes düzenledik. Katılım çok güzel. Velilerimizin teveccühü iyi. Dim Medya ailesi olarak sizler de bizleri yalnız bırakmadığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. (RAMAZAN ÖZDEMİR)