17 May 2024 - 16:18- Magazin G:

Şok olay! Kalben'i ihbar eden arkadaşı çıktı

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Ünlü şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın ayrıntıları incelendiğinde Kalben'i ihbar edenin arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Şok olay! Kalben'i ihbar eden arkadaşı çıktı mask
Şok olay! Kalben'i ihbar eden arkadaşı çıktı
Şok olay! Kalben'i ihbar eden arkadaşı çıktı
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İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında şarkıcı Kalben Sağdıç, "Uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan gözaltına alındı.

Şok olay! Kalben'i ihbar eden arkadaşı çıktı

Şarkıcının evinde yapılan aramalarda üç parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen ‘skunk’ türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirildi.

Şok olay! Kalben'i ihbar eden arkadaşı çıktı

'SATMIYORUM, KULLANIYORUM'

Baskın sırasında uyuşturucuları balkondan attığı belirtilen Kalben, ifadesinde uyuşturucuyu satmadığını sadece kullandığını söylediği öğrenildi. Ardından adliyeye sevk edilen Kalben, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'KAMUOYUMUZU BU ŞEKİLDE OYALADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM'

Serbest bırakılmasının ardından  sosyal medya hesabından açıklama yapan Kalben,"Canlarım, müzik, edebiyat ve dostluk yoluyla tanıştıklarım.. Sokaklarda, konserlerde, festivallerde ve imza günlerinde buluştuklarım... Kah güzel kah acı günlerimizi paylaştıklarım.. Umudundan, sevgisinden, dayanışmasından değer aldıklarım, destek aldıklarım... Sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum. Kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm. Ben ailemin, sevdiklerimin, yakınlarımın yanındayım. İyiyim, daha da iyi olacağım. Hep daha da iyi olmak için çabalıyorum ve çabalayacağım. Sizi sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

Şok olay! Kalben'i ihbar eden arkadaşı çıktı

ARKADAŞI İHBAR ETMİŞ

Soruşturmanın, Kalben'in yurt dışında uyuşturucu kullanırken gizlice çekilmiş bir videosunun İstanbul Emniyeti'ne gönderilerek ihbar edilmesiyle başladığı öğrenildi.

Şok olay! Kalben'i ihbar eden arkadaşı çıktı

UYUŞTURUCU SATTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İhbarda, şarkıcının magazin camiasında tanınan kişilere uyuşturucu madde temin ettiği öne sürüldü. İhbarı yapanın emniyete gönderdiği dilekçede, "Şarkıcı Kalben Sağdıç uyuşturucu kullanıyor ve çevresine para karşılığı dağıtım yapıyor." ifadeleri yer aldı. Ayrıca yurtdışından ülkeye giriş yaptığı sırada enstrümanların içerisinde ülkeye uyuşturucu madde soktuğu iddia edildi.

Şok olay! Kalben'i ihbar eden arkadaşı çıktı

ARKADAŞI GİZLİCE ÇEKMİŞ

İhbarcının iddiası üzere kimseye uyuşturucu madde temin etmediğini söyleyen Kalben, söz konusu videonun İtalya gezisi sırasında bir arkadaşı tarafından gizlice çekildiğini ve yakın zamanlarda video karşılığında kendisinden para istediğini anlattı. Kalben, para vermeyince şantajcının videoyu emniyetle paylaşıp şantajın boyutunu artırdığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının olaya ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: KARAR

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17 May 2024 - 16:18 - Magazin

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