Bayraktar TB2 SİHA'ların Polonya'ya teslimatı tamamlandı

BAYKAR tarafından geliştirilen 24 adet Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA), törenle Polonya Savunma Bakanlığı'na teslim edildi. Böylece Polonya'ya teslimat tamamlandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Baykar Makina ile Polonya Savunma Bakanlığı arasında 24 Mayıs 2021'de imzalanan sözleşme kapsamında, 24 adet TB2 SİHA Polonya Savunma Bakanlığı'na teslim edildi. Proje kapsamındaki ilk parti teslimatlar Ekim 2022'de, ikinci parti teslimatlar Nisan 2023'te, üçüncü parti teslimatlar Ekim 2023'te, son parti teslimatlar ise mayıs ayı başında gerçekleşti.

'DÜNYANIN ÖNDE GELEN 3 ÜLKESİNDEN BİRİYİZ'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin, özgün tasarım ve ileri teknoloji kabiliyetleriyle artık insansız hava araçları, milli gemi projeleri, elektronik sistemler, kara araçları, silah ve mühimmat sistemleri alanlarında küresel bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, "Özellikle insansız hava araçları, kara ve deniz platformları konusunda kendimizin yanı sıra dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik. İHA'larımıza entegre radarlar, elektronik bileşenler, elektro-optikler, mühimmatlar, faydalı yükler ve platformlara entegre yazılımlar savunma sanayii ekosistemimiz tarafından milli olarak geliştiriliyor. Günümüzde İHA teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesinden biriyiz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN MİLLİ GURURU'

Bu anlamda Baykar'ın da istihdam ettiği genç yetenekler, oyun değiştirici gücü, çığır açıcı üstün teknolojileri ve ihracat başarılarıyla tüm dünyanın yakından takip ettiği bir firma ve Türkiye'nin milli gururu olduğunu kaydeden Görgün, "Firmamızın yakalamış olduğu bu başarı ülkemizin dünyadaki imajını olumlu yönde artırmaktadır. Gerçekleşen ihracatla, ülkemiz tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknolojiye sahip SİHA ihracatını gerçekleştirmiş oldu. Bu vesileyle, proje kapsamında görev yapan Baykar ailesi başta olmak üzere emeği geçen tüm alt yüklenici ve KOBİ'lere de üstün çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugün gerçekleştirilen teslimat töreninin dost ve kardeş ülke Polonya Silahlı Kuvvetleri'ne hayırlı olmasını diliyor, ikili yoğun iş birliği ve ilişkilerimizin yakın gelecekte de devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.