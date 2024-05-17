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Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonu

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Serik'te silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonu mask
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye ruhsatsız tabanca getirdiği tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreste yapılan aramalarda, 25 tabanca ve şarjörler ele geçirildi.

Adreste bulunan A.İ, E.A. ve C.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

# Antalya, Jandarma, Serik

17 May 2024 - 16:14 AA Antalya- Gündem

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