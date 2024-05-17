17 May 2024 - 16:10- Ekonomi G:

Ekonomik zorlukları hafifletecek büyük destek! 4A, 4B ve 4C’li emeklilerine 30.000 TL ödeme

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Ülkemizdeki 16 milyonu aşkın emekli, enflasyonun ve hayat pahalılığının getirdiği zorluklarla başa çıkmakta güçlük çekiyor. Devlet, bu zor duruma kayıtsız kalmıyor ve emekliler için çeşitli destek paketleri üzerinde çalışıyor. Meclis’te yürütülen bu çalışmaların yanı sıra, emeklilerin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere kamu bankalarından 30 bin TL destek sağlanacağı duyuruldu.

Ekonomik zorlukları hafifletecek büyük destek! 4A, 4B ve 4C’li emeklilerine 30.000 TL ödeme mask
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Emeklilere 30 Bin TL Anında Nakit Desteği
Hayat pahalılığı karşısında maaşları yetersiz kalan ve acil durumlarda nakit problemi yaşayan emeklilere yönelik çözüm, kamu bankasından sağlanacak 30 bin TL anında destek ile geliyor. Emekli vatandaşlar, bu desteği almak için sadece T.C. kimlik numaralarıyla başvuruda bulunabilecekler. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sigorta türlerinden emeklilik haklarını kazanmış olan herkes, herhangi bir ek şart olmaksızın bu destekten faydalanabilecek.

Halkbank’tan Emeklilere Özel Kredi Kampanyası
Devlet bankası olan Halkbank, emeklilere özel ayrıcalıklı ihtiyaç kredisi sunarak büyük bir avantaj sağlıyor. Halkbank’ın “Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi” adı altında sunduğu bu kredi paketi kapsamında, emeklilere 30 bin TL’ye kadar kefilsiz ve şartsız kredi imkanı tanınıyor. Emekliler, T.C. kimlik numaralarıyla Halkbank mobil uygulaması, müşteri hizmetleri veya en yakın Halkbank şubesine giderek başvuruda bulunabilirler.

Daha Yüksek Kredi Limitleri ve Şartlar
Halkbank, sadece 30 bin TL ile sınırlı kalmayarak, kredi notu yüksek ve sicili temiz olan emeklilere daha yüksek limitlerde kredi imkanı da sunuyor. İhtiyaçlarına göre 100 bin TL ve üzerinde kredi çekmek isteyen emekliler, bu imkanlardan yararlanabilecekler. Halkbank’ın bu kapsamlı kredi desteği, emeklilerin finansal ihtiyaçlarını daha geniş ölçekte karşılamayı hedefliyor.

Halkbank Emekli İhtiyaç Kredisi Ödeme Kolaylıkları
Emekliler, Halkbank’tan çekecekleri 30 bin TL anında nakit desteği ile acil nakit problemlerini hızla çözebilirken, geri ödeme konusunda da esneklikten yararlanabilecekler. Halkbank, emekli ihtiyaç kredisinde geri ödemeleri kolaylaştırmak amacıyla çeşitli seçenekler sunuyor. Emekli müşteriler, her ay eşit taksitlerin yanı sıra artan veya azalan taksitli ya da 3 ayda bir eşit taksitli ödeme seçeneklerini tercih edebiliyorlar.

36 Aya Kadar Vade ve Ödeme Planı
Halkbank’ın sunduğu bu destek kredisinde, emekliler 36 aya kadar vade imkanından yararlanabiliyor. 36 ay vadeli 30 bin TL kredi seçeneğinde, aylık faiz oranı %5,40 olarak belirlenmiş durumda. Bu durumda, aylık ödeme tutarı ise 2 bin 306 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

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17 May 2024 - 16:10 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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