Antalya'da restoranlara ceza yağdı: Menüsünde o olmayan yandı

Antalya'da menü denetimlerini sıklaştıran Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, şikayetler üzerine gittikleri işletmede menülerde 'TL' ibaresinin olmaması nedeniyle 50 bin TL ceza yazdı. İşletmeye ilişkin eksikliklerin giderilmesi için süre verildi.



6 BİNDEN FAZLA İŞLETMEYE 16 MİLYONDAN FAZLA CEZA

Ticaret Bakanlığı birimleri, kafe, restoran ile benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerde menü denetimlerine devam ediyor. İşletmelerin, verilen ürün hizmeti ve ücretinin yazılı olduğu menülerde bulundurulmasının zorunlu hale gelmesinin ardından 81 ilde denetimler sıkılaştırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılbaşından bu yana en çok denetimin Antalya, İstanbul ve Kocaeli'de yapılacağını açıkladı. Türkiye geneli menü uygulamasına uymayan 6 binden fazla işletmeye 16 milyon liradan fazla para cezası verildi.



'TL' İBARESİ OLMAYAN İŞLETMELERE CEZA

Yılbaşından bu yana 3 bin 800 soğutmanın yapıldığı Antalya'da, uygulamaya uymayan, masalarda ve kayıtlı giriş fiyatlarında kayıtlı menüleri bulundurmayanlara para cezası uygulanıyor.

Denetime giden Antalya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, masalarda menülerin olup olmadığını kontrol ediyor. Menülerdeki fiyatlar da incelenirken ekipler, verilen fiyatların hangi para birimi cinsinden yazıldığına dikkat ediyor. Özellikle turistik cihazlarda bir ürün menüsündeki fiyatın 'TL' cinsinden ve döviz cinsinden yazılmasına dikkat ediliyor. Ekipler bu şekilde ayrılmaktan fazla ücret toplamanın önüne geçmeyi amaçlıyor.



Serik ilçesi Akça Alan Mahallesi Sanayi Sitesi girişindeki bir restoran da ekipler tarafından denetlendi. Gelen şikayetler üzerine sıcaklığın işletilmesinde masada menü olduğu, ancak menülerdeki fiyatların karşısında 'TL' ibaresinin görülmediği görüldü. İşletmeye 50 bin TL para cezası verilir. İşletmedeki menülerdeki eksikliklerin giderilmesi için süre verildi ve süre sonunda tekrar denetim yapılması gerektiği öğrenildi.



ÜRÜN ADEDİ KADAR CEZA KATLANYOR

Hizmet verilen her ürün menüsünde yer alan ekipler, menü bulunmaması halinde 2 bin 172 TL para cezasına çarptırıldı. Ceza ürün miktarınca da katlanarak artıyor. 10 ürün hizmetini veren bir işletmeye, masalarda ve işletme girişinde menüde bulundurulması halinde 21 bin 720 TL para cezası yazılıyor.