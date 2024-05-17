İstanbul'da öldürülen Bahar, Iğdır'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL'da işe giderken kendisini takip eden eski nişanlısının silahlı saldırısında ölen Bahar Kaban (28), baba ocağı Iğdır'da, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Olay, dün saat 08.30 sıralarında, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; caddede yürüyerek çalıştığı iş yerine giden Bahar Kaban, eski nişanlısı Gökhan Y. tarafından takip edildiğini fark etti. Bunun üzerine Kaban ile Gökhan Y. arasında tartışma çıktı. Sokak ortasındaki tartışma sırasında, Gökhan Y., yanındaki silahla Bahar Kaban'a 2 el ateş etti. Yaralanan Kaban, yere düştü. Saldırgan kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralandığı belirlenen Bahar Kaban'ı ambulansla hastaneye götürdü. Kaban, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
4 ÇOCUĞUN EN KÜÇÜĞÜYDÜ
Iğdırlı Tevrat-Kemal Kaban çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Bahar Kaban'ın cenazesi, dün adli tıp kurumunun morgundan alınıp baba ocağı Iğdır'a getirildi. Pir Sultan Abdal Mahallesi'ndeki Hazreti Hüseyin Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, Bahar Kaban, aynı mahalledeki mezarlığa defnedildi. Kaban'ın tabutuna sarılan yakınları, gözyaşı döküp, ağıtlar yaktı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.