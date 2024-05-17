Garanti BBVA’dan büyük fırsat: Vatandaşlara 3.000 TL hediye para dağıtılıyor

Kampanya Detayları

Garanti BBVA’nın kampanyası, Bonus veya Money Bonus kredi kartı başvurusu onaylanan yeni müşterileri hedefliyor. Kampanyadan faydalanmak için müşterilerin Garanti BBVA Mobil, bonus.com.tr veya moneybonus.com.tr üzerinden kredi kartı başvurusu yapmaları gerekiyor. Onaylanan başvurular sonrası, müşteriler ilk 1.000 TL harcamaya 1.000 TL, sonraki her 1.000 TL harcamaya ise 500 TL bonus kazanacaklar.

Kullanım Şartları

Kampanya süresince kazanılan bonuslar, 4 Temmuz – 4 Ağustos 2024 tarihleri arasında kullanılabilecek. Ancak kullanılmayan bonuslar, 5 Ağustos 2024 tarihinde geri alınacak. Kampanya müşteri bazlı olduğundan, her müşteri en fazla 3.000 TL bonus kazanabilecek. Kampanya kapsamında internetten yapılan harcamalar da geçerli olacak ancak belirli işlemler kampanya dışında tutulmuştur.

Kampanyadan Kimler Yararlanabilir?

Kampanyadan, 1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil uygulaması veya diğer dijital kanallar üzerinden müşteri olan ve kredi kartı başvurusu onaylanan kişiler yararlanabilir. Emekli promosyon kampanyasından yararlananlar veya personel kartı sahipleri bu kampanyaya dahil edilmemiştir.

Bonusların Kullanımı

Kampanya kapsamında kazanılan bonuslar, anlaşmalı mağazalarda, restoranlarda, online alışverişlerde ve daha birçok alanda kullanılabilecek. Müşteriler bonuslarını 4 Temmuz – 4 Ağustos 2024 tarihleri arasında kullanmalıdır, aksi takdirde bonuslar geri alınacaktır.

Kampanya Dışı İşlemler

Düzenli ödeme talimatları, otomatik ödemeler, fatura ödemeleri, vergi ödemeleri, nakit avans işlemleri ve bonus kullanımları kampanya kapsamında değildir. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin, harcamalarını Garanti BBVA Mobil uygulaması, bonus.com.tr veya moneybonus.com.tr üzerinden yapmaları gerekmektedir. Bu kampanya, Garanti BBVA’nın müşterilerine sunduğu dijital hizmetlerin avantajlarını ön plana çıkararak, daha kolay ve hızlı bir müşteri deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.