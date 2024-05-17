Alanya Belediyesi üniversite öğrencilerini sanatla buluşturdu

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin Kestel yerleşkesinde gerçekleştirilen ve renkli görüntülere sahne olan Bahar Şenliği sona erdi. Üç gün süren şenliklerde Alanya Belediyesi Gençlik Hizmetleri Birimi de stant açarak, öğrencileri birbirinden eğlenceli sanat dallarıyla buluşturdu. Şenliğin ilk gününde standı ziyaret eden öğrenciler, abeslang (dil çubuğu boyama) ve quiling (kağıt kıvırma) yaparak, hünerlerini gösterdiler. Şenliğin ikinci gününde ise öğrenciler; abeslang ve filografi sanatının inceliklerini öğrenerek hem eğlendiler hem de birbirinden güzel eserler ortaya çıkardılar. Son gününde, quiling, ebru sanatı ve çömlek yapımı aktiviteleri yapıldı. Yoğun ilgi gösterilen ve bir an olsun boş kalmayan stantta yapılan eserler, öğrencilere de şenlikten hatıra olarak kaldı. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.