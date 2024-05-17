- Kültür-Sanat

Alanya Belediyesi üniversite öğrencilerini sanatla buluşturdu

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin (ALKÜ) düzenlediği Bahar Şenliği'nde yer alan Alanya Belediyesi Gençlik Hizmetleri Birimi, üç gün boyunca birçok eğlenceli sanat aktivitelerini öğrencilerle buluşturdu

Alanya Belediyesi üniversite öğrencilerini sanatla buluşturdu mask
Alanya Belediyesi üniversite öğrencilerini sanatla buluşturdu
Alanya Belediyesi üniversite öğrencilerini sanatla buluşturdu
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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin Kestel yerleşkesinde gerçekleştirilen ve renkli görüntülere sahne olan Bahar Şenliği sona erdi. Üç gün süren şenliklerde Alanya Belediyesi Gençlik Hizmetleri Birimi de stant açarak, öğrencileri birbirinden eğlenceli sanat dallarıyla buluşturdu. Şenliğin ilk gününde standı ziyaret eden öğrenciler, abeslang (dil çubuğu boyama) ve quiling (kağıt kıvırma) yaparak, hünerlerini gösterdiler. Şenliğin ikinci gününde ise öğrenciler; abeslang ve filografi sanatının inceliklerini öğrenerek hem eğlendiler hem de birbirinden güzel eserler ortaya çıkardılar. Son gününde, quiling, ebru sanatı ve çömlek yapımı aktiviteleri yapıldı. Yoğun ilgi gösterilen ve bir an olsun boş kalmayan stantta yapılan eserler, öğrencilere de şenlikten hatıra olarak kaldı. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Alanya Belediyesi üniversite öğrencilerini sanatla buluşturdu

Alanya Belediyesi üniversite öğrencilerini sanatla buluşturdu

# Bir, Son, Alanya

17 May 2024 - 13:59 - Kültür-Sanat

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