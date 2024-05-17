Alanya Kestelspor'un ismi değişiyor

ALANYA Kestelspor Başkanı Levent Uğur, bugün bir açıklama yayınlayarak kısa bir süre sonra Olağanüstü Genel Kurul kararı alacaklarını söyledi. Kulübün ismini de değiştireceklerini söyleyen Başkan Uğur'un açıklamaları şöyle: "4 yılı profesyonel lig olmak üzere, 7 yıla yakın başkanlığını yürüttüğüm Alanya Kestelspor Kulübü; Sayın Adem Murat Yücel Bey'le yapmış olduğumuz istişareler neticesinde kulübün bütün borç ve yükümlülükleri ile birlikte bende kalmış bulunmaktadır. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla yıllarca bir çok sıkıntı yaşadık ki, en büyüğü geçen yıl ki trafik kazası idi. Zor ve meşakkatli bir çok süreci arkadaşlarımızla birlikte atlattık. Bu süreçte saha sonuçları haricinde saha dışında da başta iftiralar ve dedikodular olmak üzere bir çok sportif faaliyet harici mesnetsiz saldırılara maruz kaldık. Edeple, susarak kimseye cevap vermeden, işimizi yaptık. Özellikle bu sene yaşadığımız talihsizlikler ve imkansızlıklara rağmen sezon başı camiamıza söz vermiş olduğum gibi; sezonu play-off grubunun içinde tamamladık. 7 yıl boyunca arkadaşlarımla çok emek verdiğimiz kulübümüzü bugünden itibaren; bulup, yetiştirip, oynatıp, satan ve zaman içersinde kendi kendini döndürebilen bir kulüp haline getirmeye çalışacağız. İşimin zor ve çok meşakkatli olduğunun yanında almış olduğum riskinde farkındayım. Yapacağım bazı istişarelerin akabinde en makûl sürede Olağanüstü Genel Kurul kararı alarak, tüm Alanya'yı kapsayan yeni bir isimle TFF 3. Ligi'nde Alanya'mızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Saygılarımla." Cemali AYDINOĞLU