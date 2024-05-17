17 May 2024 - 13:23 - Ekonomi

Canlı yayına polis baskını: 8 yaşındaki kızı için söyledikleri tiksindirdi

Canlı yayın açıp 8 yaşındaki kızı için müstehcen ifadeler kullandı, dinleyenlerin ağzını açık bırakan canlı yayın devam ederken evini polis bastı! Kayseri'de yaşayan kadının evden açtığı canlı yayın infiale neden oldu. Kadın polis tarafından gözaltına alındığı sırada da canlı yayın devam etti.