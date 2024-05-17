- Ekonomi

Canlı yayına polis baskını: 8 yaşındaki kızı için söyledikleri tiksindirdi

ABONE OL Google News Sayfamız

Canlı yayın açıp 8 yaşındaki kızı için müstehcen ifadeler kullandı, dinleyenlerin ağzını açık bırakan canlı yayın devam ederken evini polis bastı! Kayseri'de yaşayan kadının evden açtığı canlı yayın infiale neden oldu. Kadın polis tarafından gözaltına alındığı sırada da canlı yayın devam etti.

Canlı yayına polis baskını: 8 yaşındaki kızı için söyledikleri tiksindirdi mask
Canlı yayına polis baskını: 8 yaşındaki kızı için söyledikleri tiksindirdi
Canlı yayına polis baskını: 8 yaşındaki kızı için söyledikleri tiksindirdi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Canlı yayın açan kadının küçük kızı için kullandığı ifadeleri duyanlar kulaklarına inanamadı. Müstehcen ifadeler nedeniyle ihbarda bulunuldu, ekipler harekete geçip kadının evine operasyon düzenledi.

CANLI YAYINDA KIZI İÇİN SÖYLEDİKLERİ TEPKİ ÇEKTİ
Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan S.G. (35), sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızı hakkında müstehcen ifadeler kullandı.

EVİNE OPERASYON DÜZENLENDİ
İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. S.G., evine düzenlenen operasyonda, canlı yayın yaptığı sırada gözaltına alındı.

Canlı yayına polis baskını: 8 yaşındaki kızı için söyledikleri tiksindirdi

KIZ BABASIYLA YAŞIYORMUŞ
Yapılan incelemede S.G.'nin 2018 yılında eşinden boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla yaşadığı belirlendi. Gözaltına alınan S.G. hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan adli işlem başlatıldı

# Emniyet, Sosyal

17 May 2024 - 13:23 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Hesabınıza yatmayı bekleyen 33.000 TL ödemeniz var! TC kimlik numarasının sonu 0-2-4 olanlar bugün, 6-8 olanlar yarın alabilir mask
Hesabınıza yatmayı bekleyen 33.000 TL ödemeniz var! TC kimlik numarasının sonu 0-2-4 olanlar bugün, 6-8 olanlar yarın alabilir
Fiat bende varım dedi: 745.500 liraya sıfır Egea mask
Fiat bende varım dedi: 745.500 liraya sıfır Egea
16 Milyon emekliye maaşına ilave 11.000 TL daha yatıyor! Paranızı çekebilirsiniz mask
16 Milyon emekliye maaşına ilave 11.000 TL daha yatıyor! Paranızı çekebilirsiniz
TÜVTÜRK'ten araç muayene sisteminde kökten değişiklik geldi: Artık o araçlar muayene olmayacak mask
TÜVTÜRK'ten araç muayene sisteminde kökten değişiklik geldi: Artık o araçlar muayene olmayacak
Asgari ücret ve emekli maaşlarında beklenen sürpriz zam: SGK Uzmanı Özgür Erdursun detayları açıkladı mask
Asgari ücret ve emekli maaşlarında beklenen sürpriz zam: SGK Uzmanı Özgür Erdursun detayları açıkladı
SGK'dan emeklilere sevindirecek ikramiye bonusu: Tek tek hesaplara yatıyor... mask
SGK'dan emeklilere sevindirecek ikramiye bonusu: Tek tek hesaplara yatıyor...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber