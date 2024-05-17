10 YIL ERKEN EMEKLİ OLMAK İÇİN ŞARTLAR SIRALANDI! İşte Detaylar!

Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

Erken emekli olmayı planlayanlar için malulen emeklilik şartları şu şekildedir:

Sigortalılık Süresi: Kişinin 4A, 4B ya da 4C kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın, 10 yıl boyunca sigortalı çalışmış olması gerekmektedir.

Prim Gün Sayısı: 10 yıllık sigortalılık süresi içinde en az 1800 gün prim ödemesi yapılmış olmalıdır.

Sağlık Durumu: Çalışma yeteneğinin %60’ından fazlasını kaybettiğini resmi bir sağlık kurulu raporuyla belgelemek zorunludur.

İşe Başlama Sonrası Sağlık Sorunu: Sağlık sorununun, sigortalı işe başlama tarihinden sonra meydana gelmesi gerekmektedir.

İşten Ayrılma Şartı: 4A’lıların işten ayrılması, 4B’lilerin ticari faaliyetlerine son vermesi, 4C’lilerin ise görevinden ayrılmış olması gerekmektedir.

Malulen Emeklilik Kapsamında Değerlendirilen Hastalıklar

SGK’nın belirlediği malulen emeklilik kapsamına giren hastalıklar arasında şunlar yer almaktadır:

Kanser

Epilepsi

Parkinson

Beyin tümörü

Demans

Serebral palsi

Zeka geriliği

MS (Multipl Skleroz)

Bipolar bozukluk

Şizofreni

Retina kanaması

Görme azlığı

Anemi vb.

Malulen Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Malulen emekli olma şartlarını taşıyan bireyler, gerekli belgelerle birlikte SGK’ya başvuruda bulunabilirler. Sağlık raporu ve prim gün sayısı gibi belgelerle yapılan başvuru, SGK tarafından değerlendirilir ve uygun görüldüğü takdirde malulen emeklilik hakkı tanınır.

Sağlık sorunları nedeniyle çalışamayacak durumda olan bireyler için malulen emeklilik büyük bir fırsat sunmaktadır. Erken emekli olup rahat bir yaşam sürmek isteyenlerin, malulen emeklilik şartlarını ve başvuru süreçlerini dikkatlice incelemesi önemlidir.