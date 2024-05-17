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Adana’da kuryeler, üniversiteli motokurye Ata Emre’nin öldürülmesini protesto etti

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ADANA’da motosikletli kuryeler, kuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ın (20) bıçaklanarak öldürülmesini protesto etti.Balıkesir'de kuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akm...

Adana’da kuryeler, üniversiteli motokurye Ata Emre’nin öldürülmesini protesto etti mask
Adana’da kuryeler, üniversiteli motokurye Ata Emre’nin öldürülmesini protesto etti
Adana’da kuryeler, üniversiteli motokurye Ata Emre’nin öldürülmesini protesto etti
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ADANA’da motosikletli kuryeler, kuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ın (20) bıçaklanarak öldürülmesini protesto etti.

Balıkesir'de kuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın, 11 Mayıs’ta çalıştığı zincir restorana gelen siparişi adresine teslim ettikten sonra, E.Ö. (17) tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülmesi, tepkilere neden oldu. Adana’da sosyal medya üzerinden örgütlenen motosikletli kuryeler, Bülent Angın Bulvarı’ndaki Gençlik Meydanı’nda toplandı. Ellerinde, cinayete tepki gösteren yazıların yer aldığı dövizler taşıyan grup, burada basın açıklaması yaptı.

‘GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI İSTİYORUZ’

Grup adına açıklamayı okuyan Yalçın Parmak, 2023 yılında iş kazası nedeniyle 68 motokuryenin öldüğünü, 2024 yılının ilk 4 ayında ise 22 kuryenin hayatını kaybettiğini söyledi. İş kazasının üzerine son günlerde artık iş cinayetleri de eklendiğini söyleyen Parmak, “Bu sadece iş cinayetleri, iş kazası değil. Güvenli bir çalışma ortamı istiyoruz. Biz emekçiyiz, çalmıyoruz, alnımızın akıyla çalışıp evimize helal lokma götürüyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından kuryeler motosikletleriyle konvoy halinde kent turu attı.

17 May 2024 - 13:17 DHA Adana- Gündem

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