AK Parti'li vekil, uçakta kalbi duran yolcuya müdahale etti

AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Ankara-Elazığ seferini yapan uçakta kalbi duran yolcuya müdahale ederek hayata döndürdü.
Ankara- Elazığ seferini yapan AJet Havayolları'na ait VF 4170 sefer sayılı uçaktaki yolcu, gece saatlerinde inişe doğru fenalaştı. Kalbi duran yolcuya, uçakta bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, müdahale etti. Bir süre sonra kalbi yeniden çalışan yolcu, uçağın inmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.