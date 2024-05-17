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AK Parti'li vekil, uçakta kalbi duran yolcuya müdahale etti

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AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Ankara-Elazığ seferini yapan uçakta kalbi duran yolcuya müdahale ederek hayata döndürdü.AnkaraElazığ seferini yapan AJet Havayolları'na ait VF 4...

AK Parti'li vekil, uçakta kalbi duran yolcuya müdahale etti mask
AK Parti'li vekil, uçakta kalbi duran yolcuya müdahale etti
AK Parti'li vekil, uçakta kalbi duran yolcuya müdahale etti
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AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Ankara-Elazığ seferini yapan uçakta kalbi duran yolcuya müdahale ederek hayata döndürdü.

Ankara- Elazığ seferini yapan AJet Havayolları'na ait VF 4170 sefer sayılı uçaktaki yolcu, gece saatlerinde inişe doğru fenalaştı. Kalbi duran yolcuya, uçakta bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, müdahale etti. Bir süre sonra kalbi yeniden çalışan yolcu, uçağın inmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

17 May 2024 - 13:13 DHA - Gündem

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