Beyoğlu’nda engelliler için temsili askerlik töreni yapıldı

Beyoğlu’nda askerlik çağına gelmiş engelli bireyler, düzenlenen temsili askerlik töreni ile vatani görevini yerine getirdi. Bir gün boyunca Hasdal Kışlası’nda misafir edilen gençler aileleri ve komutanları huzurunda yemin ederek terhis belgelerini aldı.

Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, Beyoğlu’nda askerlik çağına gelmiş engelli bireyler için temsili askerlik töreni düzenlendi. Dün Hasdal Askeri Kışlası’nda gerçekleştirilen törene engelli bireyler ve aileleri katıldı. Temsili askerlik yapmak üzere başvuran engelli gençler aileleri ile sabah saatlerinde Beyoğlu Belediyesi tarafından servis araçlarıyla evlerinden alınarak Beyoğlu Gençlik Merkezi’ne getirildi. Burada hep birlikte kahvaltı yapan engelli gençler ve aileleri daha sonra Hasdal Kışlası’na götürülerek bir gün boyunca misafir edildi.

ALAY SANCAĞININ ÖNÜNDE YEMİN EDEREK TERHİS BELGELERİNİ ALDILAR

Hasdal Kışlası’nda üniformalarını giyen engelli gençler eğitim teçhizatı ile donatılarak, gün boyunca birliğin eğitim ve öğretim faaliyetlerine katıldı. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile katıldıkları birlik hakkında bilgi verilerek birlik tesisleri gezdirildi. Kışla gezisinin ardından diğer erbaş ve erlerle birlikte yemek yiyen engelli bireyler daha sonra yemin törenine katıldılar. Yemin metninin Hasan Hüseyin Cırık tarafından okunmasıyla birlikte tüm askerler tarafından büyük bir coşkuyla and içildi. Aileleri ve komutanları huzurunda Alay Sancağının önünde askerlik yeminini tamamlayan geçler terhis belgelerini aldı.