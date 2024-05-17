- Gündem

Beyoğlu’nda engelliler için temsili askerlik töreni yapıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Beyoğlu’nda askerlik çağına gelmiş engelli bireyler, düzenlenen temsili askerlik töreni ile vatani görevini yerine getirdi. Bir gün boyunca Hasdal Kışlası’nda misafir edilen gençler aileleri ve komuta...

Beyoğlu’nda engelliler için temsili askerlik töreni yapıldı mask
Beyoğlu’nda engelliler için temsili askerlik töreni yapıldı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Beyoğlu’nda askerlik çağına gelmiş engelli bireyler, düzenlenen temsili askerlik töreni ile vatani görevini yerine getirdi. Bir gün boyunca Hasdal Kışlası’nda misafir edilen gençler aileleri ve komutanları huzurunda yemin ederek terhis belgelerini aldı.

Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, Beyoğlu’nda askerlik çağına gelmiş engelli bireyler için temsili askerlik töreni düzenlendi. Dün Hasdal Askeri Kışlası’nda gerçekleştirilen törene engelli bireyler ve aileleri katıldı. Temsili askerlik yapmak üzere başvuran engelli gençler aileleri ile sabah saatlerinde Beyoğlu Belediyesi tarafından servis araçlarıyla evlerinden alınarak Beyoğlu Gençlik Merkezi’ne getirildi. Burada hep birlikte kahvaltı yapan engelli gençler ve aileleri daha sonra Hasdal Kışlası’na götürülerek bir gün boyunca misafir edildi.

ALAY SANCAĞININ ÖNÜNDE YEMİN EDEREK TERHİS BELGELERİNİ ALDILAR

Hasdal Kışlası’nda üniformalarını giyen engelli gençler eğitim teçhizatı ile donatılarak, gün boyunca birliğin eğitim ve öğretim faaliyetlerine katıldı. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile katıldıkları birlik hakkında bilgi verilerek birlik tesisleri gezdirildi. Kışla gezisinin ardından diğer erbaş ve erlerle birlikte yemek yiyen engelli bireyler daha sonra yemin törenine katıldılar. Yemin metninin Hasan Hüseyin Cırık tarafından okunmasıyla birlikte tüm askerler tarafından büyük bir coşkuyla and içildi. Aileleri ve komutanları huzurunda Alay Sancağının önünde askerlik yeminini tamamlayan geçler terhis belgelerini aldı.

17 May 2024 - 13:13 DHA İstanbul- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Son dakika - Ali Erbaş Audi'sini iade etti mask
Son dakika - Ali Erbaş Audi'sini iade etti
Türkiye'de doğum yapan Suriyeli anne sayısı azaldı mask
Türkiye'de doğum yapan Suriyeli anne sayısı azaldı
Üniversite öğrencileri çöp konteynerinde 6 yavru köpek buldu mask
Üniversite öğrencileri çöp konteynerinde 6 yavru köpek buldu
20 günlük ömrü olan çiçeği görmek için Mardin'den gelip, dağda 7 kilometre yürüdüler mask
20 günlük ömrü olan çiçeği görmek için Mardin'den gelip, dağda 7 kilometre yürüdüler
Martılar, avlanması yasak göç yolundaki inci kefallerini yakalıyor mask
Martılar, avlanması yasak göç yolundaki inci kefallerini yakalıyor
Çanakkale'de engellilerin bir günlük askerlik heyecanı mask
Çanakkale'de engellilerin bir günlük askerlik heyecanı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber