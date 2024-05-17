17 May 2024 - 11:59- Gündem G:

Son dakika - Ali Erbaş Audi'sini iade etti

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Diyanet İşleri Başkanlığı, hizmetinde kullanılan bir adet Audi A8 aracını iade ettiğini duyurdu. Başkanlık, demirbaş eşya, büro malzemesi ve kırtasiye gibi alımların sadece çok zorunlu ihtiyaçlar dışında yapılmayacağını belirtti.

Son dakika - Ali Erbaş Audi'sini iade etti mask
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında uygulanacak tedbirlere ilişkin bir açıklama yaptı

Diyanet İşleri Başkanlığı : "Başkanlığımız hizmetinde kullanılan bir adet Audi A8 araç iade edilmiştir. Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye vb. alımlar yapılmayacaktır." -

17 Mayıs 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında Başkanlığımız tarafından ilk etapta;

- Tüm hizmet içi eğitimlerin eğitim merkezlerinde ve Başkanlığımıza ait diğer mekanlarda yapılması ve içeriği müsait eğitim programlarının çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

- Başkanlığımız hizmetinde kullanılan 1 adet Audi A8 araç iade edilmiştir.

- Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye vb. alımlar yapılmayacaktır.

- Başta ataşe-müşavirler toplantısı olmak üzere kurumsal toplantılar çevrim içi yapılacaktır.

- Başkanlığımız hizmetleri açısından çok önemli ve zaruri haller dışında yurt dışı programları iptal edilecek ve yurt dışı personel görevlendirmeleri en asgari düzeyde tutulacaktır.

- Uygun kadrolarda uzaktan çalışma imkanları geliştirilecektir.


Bu bağlamda, tasarruf tedbirleri kapsamında yer alan tüm alanlarda Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında gerekli çalışmalar titizlikle yapılacak ve takip edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Sondakika

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17 May 2024 - 11:59 - Gündem

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