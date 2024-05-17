Üniversite öğrencileri çöp konteynerinde 6 yavru köpek buldu

MANİSA'da, üniversite öğrencileri çöp konteynerine atılmış çuvalda 4, poşette ise 2 yavru köpek buldu. Köpekler, özel bir veteriner kliniği tarafından korumaya alındı.

Alaşehir Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden Ayşegül Oktay ve Sudenaz Vural, önceki gün saat 19.00 sıralarında, Alaşehir ilçesi Baklacı Mahallesi'ndeki çöp konteynerinden sesler geldiğini fark etti. Konteynerdeki çuvalı açan öğrenciler, 4 yavru köpekle karşılaştı. Konteynerden sesin gelmeye devam ettiğini fark eden öğrenciler, poşette 2 yavru köpek daha buldu. Okul temsilcisi Mete Üründü'yü arayan öğrenciler, yardım istedi. Üründü, yeni doğduğu tespit edilen yavruları bakımı için özel bir veteriner kliğine götürdü. Klinikte korumaya alınan yavru köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yavruları bulan öğrencilerden Ayşegül Oktay, "Arkadaşımla büfeye gitmiştik. Yol kenarında bulunan çöp konteynerinden çocuk sesine benzer bir ses duyduk, hemen çöp konteynerine baktık. Çuvalda kımıldayan köpek yavruları vardı. Çuvalı alıp, içindeki yavruları çıkardık ama konteynerden hala ses geliyordu, tekrar baktık, poşette 2 tane daha yavru varmış, onları da çıkardık. Ne yapacağımızı bilemedik, okul temsilcimiz Mete Üründü'yü aradık, yardım istedik, o da sağ olsun, gelip yavrulara sahip çıktı" dedi.

'BU BİR KATLİAMDIR'

Yavruların tedavisini yaptıran Mete Üründü ise "Arkadaşlarımız yolda yürürken, konteynerden ses duymuşlar, konteynere baktıklarında, çuval içinde köpek yavrularını görüp, çıkarmışlar. Eşim Müşerref Üründü ile beraber olay yerine geldim. Yavrular çok küçüktü, üzerleri hala kanlıydı. Zaman kazanmak için özel bir kliniğe götürdüm. Tedavileri yapıldı, şu anda kontrol altındalar ve sağlıkları çok iyi. Bu bir katliamdır, lütfen duyarsız kalmayalım. Bakamayacak durumdaysanız belediyelerden ya da hayvanseverlerden destek isteyebilirsiniz. Hayvanları sevmeyen hiç kimseyi sevmez diye düşünüyorum" diye konuştu.