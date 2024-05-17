Martılar, avlanması yasak göç yolundaki inci kefallerini yakalıyor

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin tatlı sulara göçü sürüyor. Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanma yasağı bulunan inci kefalleri, boylarını aşan engelleri geçerken, martılar da onları yakalayıp yiyebilmek için bekliyor.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen fakat üremek için tatlı sulara ihtiyaç duyan inci kefalleri için her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı bulunuyor. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan çıkan inci kefalleri, nesillerini devam ettirebilmek için bu dönemde zorlu bir mücadeleye başlıyor. Alaska'daki somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzerek engelleri aşan inci kefallerinin bu görüntüsünü ise görsel şölen sunuyor. Bu dönemde martılar ise kolay avlayabildikleri balıkları yemek için derelerde nöbet tutuyor. İnci kefalleri nesillerini devam ettirebilmek için yoğun çaba harcarken, martılar da karınlarını doyurmaya çalışıyor. Kimi zaman birbirleriyle yarışan martıların o anları ise ilginç görüntüler oluşturuyor.

‘HER YIL BİNLERCE YERLİ VE YABANCI TURİST KENTE GELİYOR’

Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, yılın bu dönemlerinde üremek için derelere göç eden inci kefallerinin zorlu göçünün devam ettiğini belirterek, bu göçü izlemek için binlerce kişinin kente geldiğini söyledi. Av yasağının olduğu bu dönemde kolluk kuvvetlerinin de denetimlerini sürdürdüğünü ifade eden Kaymakam Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 20 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalleri koruma altında olduğu dönemlerde popülasyonunu da artırmış oluyor. Göç döneminde başlayan inci kefali ile martıların mücadelesi ise ilgi görüyor. Balıkların akıntıya karşı verdiği mücadeleyi izlemek için her yıl binlerce yerli ve yabancı turist kente geliyor. İnci kefallerinin görsel şölenine tanıklık eden binlerce ziyaretçi, bölgenin tanıtımına da katkıda bulunuyor. Bu yıl 11'incisini düzenleyeceğimiz İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali için hazırlıklarımız nerdeyse tamamlandı. 31 Mayıs, 1-2 Haziran'da başlayacak festivalimize dünyanın ve ülkemizin birçok yerinden ziyaretçi iştirak ediyor. Ben bu görsel şölen için bütün vatandaşlarımızı balık bendine davet ediyorum."