Alanya'da bolca bulunuyor... Uzman isim tehlikeye karşı uyardı! "Her an barut fıçısı gibi patlayabilir"

İstanbul Eski Orman Bölge Müdürü ve Kürem-Der (Küresel Isınmayla Mücadele Derneği) Genel Başkanı Faruk Çebi, Alanya'da da bolca bulunan çam ormanlarıyla ilgili ciddi bir uyarıda bulundu. Çebi, kentleri barut fıçısı gibi tehdit eden çam ormanlarının, ekstrem iklim koşullarında büyük orman yangınlarına neden olabileceğini belirtti.

Çebi, İstanbul ormanlarının yaklaşık %17'sinin (400.000 dekar) hazine arazilerine sahip çıkmak amacıyla ağaçlandırma yoluyla sonradan kazanılmış ibreli ormanlardan oluştuğunu söyledi. “1960-1980 yılları arasında, İstanbul’daki hazine arazilerinin büyük bir kısmı ‘arazi mafyası’ tarafından gecekondu mahallelerine dönüşürken, önemli bir kısmı da orman teşkilatının cansiperane çalışmalarıyla ormana dönüştü. Bu dönemde oluşturulan çam ormanları, devlete ait olan ‘üniformalı ağaç’ algısıyla büyük bir başarı elde etti” dedi.

'BEYKOZ, SARIYER, SULTANBEYLİ VE KARTAL GİBİ İLÇELERDE RİSK FAZLA'

Ancak günümüzde bu çam ormanlarının büyük bir yangın riski taşıdığını ifade eden Çebi, “İstanbul'daki çam ormanlarının Beykoz, Sarıyer, Sultanbeyli, Ümraniye ve Kartal gibi ilçelerde insan yaşamıyla iç içe olması bu riski olağanüstü artırıyor” diye ekledi. Orman teşkilatının özverili gayretlerinin bugüne kadar büyük orman yangınlarını önlediğini belirten Çebi, “Geçmişte Beykoz, Burgaz Ada ve Aydos'ta yaşanan büyük orman yangınlarının daha büyük felaketlere dönüşmemesinde, İstanbul'un iklim değerleri, özellikle yüksek nem, çok önemli bir rol oynadı” dedi.

Faruk Çebi, bilimsel çalışmaların orman yangınları ile iklim değerleri arasındaki korelasyonu ortaya koyduğunu belirterek, “En donanımlı yangın filoları bile ekstrem hava koşullarında, düşük nem, yüksek sıcaklık ve hızlı rüzgar altında yanıcı özelliği yüksek olan çam ormanlarındaki yangınları büyük bir felakete dönüşmeden engelleyemeyebilir. Bu nedenle, orman yangınlarını önlemede kalıcı ve köklü tedbirlerin alınması hayati önem taşıyor” dedi.

'ÇAM ORMANLARININ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ KAÇINILMAZ'

Küresel ısınmanın etkisiyle iklim değerlerinde yaşanabilecek değişikliklerin İstanbul'daki çam ormanlarında büyük yangınlara neden olabileceğini vurgulayan Çebi, “Orman yangınları açısından büyük risk taşıyan İstanbul’daki çam ormanlarının zaman kaybetmeden yangına daha dayanıklı ve İstanbul’un asli ağaç türlerinden olan meşe, kestane ve kayın ormanlarına dönüştürülmesi kaçınılmaz hale gelmiştir” diye konuştu.

Son olarak Faruk Çebi, “Daha yaşanabilir bir İstanbul için, tıpkı ‘baltalık’ ormanlarını ‘koru’ ormanlarına dönüştürme projesinde olduğu gibi, çam ormanlarının da yapraklı ormanlara dönüştürme çalışmalarına hemen başlanmalı ve hızla tamamlanmalıdır. Aksi takdirde, tüm özverili ve iyi niyetli çabalara rağmen İstanbul'da büyük orman yangını facialarının önüne geçilemeyecektir” diyerek yetkililere acil çağrıda bulundu.

Kaynak: Karar