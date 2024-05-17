- Asayiş

Antalya dahil 8 ilde dev operasyon! Milyonluk vurgun yapmışlar...

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Malatya merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, 15 kişiyi 11 milyon lira dolandırdıkları belirlenen 3 şebeke üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya dahil 8 ilde dev operasyon! Milyonluk vurgun yapmışlar... mask
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapıldığı şikayeti üzerine inceleme başlattı. Yapılan soruşturmada polis ekipleri, kendilerine başvuran 15 kişiyi 11 milyon TL dolandıran şebekenin üyelerini tek tek belirledi.

Ekipler çalışmasını tamamlamasının ardından şüphelilerin yakalanması için Malatya'nın yanı sıra İzmir, Antalya, Mersin, Gaziantep, Denizli, Adana ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 15 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 1 bilgisayar, 1 tablet, 4 telefon ile 2 hafıza kartı ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Karar

# İzmir, Antalya, Polis, mersin, Emniyet

17 May 2024 - 11:03 - Asayiş

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