SGK’dan para iadesi başlıyor! O kişilerin hesabına nakit para yatacak

SGK, iki günden fazla iş göremezlik raporu alanların iş göremezlik parası almaya hak kazandığını açıkladı. Ancak bu haktan faydalanmak isteyenlerin, raporun sona erme tarihinden itibaren iki ay içinde başvuru yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde, süre dolduğunda ödemeler SGK’ya iade edilecek.

Ayrıca, SGK iş görememezlik oranı yüzde 50’nin altında olan sigortalıların geride kalan hak sahiplerine aylık bağlanmadığı uygulamasını sonlandırdı. Yeni düzenleme ile geride kalan hak sahipleri, talep etmeleri halinde sürekli iş göremezlik parası alabilecekler.

İki günden fazla iş göremezlik raporu olanların iş göremezlik ücreti alabilmesi için, raporun tarihinin sona ermesinden itibaren iki ay içinde başvuru yapmaları gerekiyor. Bu süre içinde başvuru yapılmazsa, ödemeler SGK’ya iade ediliyor. Emekli olup çalışanlara geçici iş göremezlik doğrultusunda sağlanan ödemeler de belirli koşullarda geri talep edilebiliyor. Sürekli iş göremezlik raporu bulunanların tedavileri tamamlanmadan işe dönmeleri halinde ise sürekli iş göremezlik paraları kesilebiliyor.

İş Göremezlik Parası Kesilmeme Şartları

İş göremezlik doğrultusunda ödenen paraların kesilmemesi için belirli şartların sağlanması gerekiyor. Sürekli iş göremezlik geliri alırken SGK tarafından gerçekleştirilen kontrol muayenesine gidilmemesi durumunda, bu gelir kesilebilir. Ayrıca, tedavi sonucunda iş gücü kaybının yüzde 10’un altına inmesi halinde de ödemeler sona erecek.

İş kazası sonucu meslekte kazanma gücünün yüzde 100 kaybedilmesi durumunda tam iş göremezlik maaşı bağlanıyor. Ancak kaybın yüzde 10’un altında olması halinde ise kısmi iş göremezlik geliri bağlanabiliyor.

Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler

Hak sahiplerinin iş göremezlik parasını alabilmek için raporun bitiş tarihinden itibaren iki ay içinde başvuru yapmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. Başvuru için gerekli belgeler ve detaylı bilgiye SGK’nın resmi web sitesinden ulaşılabilir. Başvuruların hızlı ve eksiksiz yapılması, hak kayıplarını önlemek adına büyük önem taşıyor.

SGK’nın bu yeni düzenlemesi ile iş göremezlik parası almaya hak kazananların mağduriyetleri giderilecek ve hak sahipleri daha hızlı bir şekilde ödemelerini alabilecekler. Bu gelişme, hem iş kazası geçirenler hem de emekli olup çalışmaya devam edenler için önemli bir adım olarak görülüyor.