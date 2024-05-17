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Depremzede çocuklar Datça'da denizle buluştu

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'BİR Deniz, Bin Çocuk' projesi kapsamında 40 depremzede çocuk, Elazığ’dan Muğla'nın Datça ilçesine geldi. Çocuklar, ilk kez denizle buluşmanın heyecanını yaşadı.'Bir Deniz, Bin Çocuk' projes...

Depremzede çocuklar Datça'da denizle buluştu mask
Depremzede çocuklar Datça'da denizle buluştu
Depremzede çocuklar Datça'da denizle buluştu
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'BİR Deniz, Bin Çocuk' projesi kapsamında 40 depremzede çocuk, Elazığ’dan Muğla'nın Datça ilçesine geldi. Çocuklar, ilk kez denizle buluşmanın heyecanını yaşadı.

'Bir Deniz, Bin Çocuk' projesi başlatıldı. Toplamda 1000 çocuğun denizle buluşturulması hedeflenen proje kapsamında Datça'ya 2020 ve 2023 depremlerini yaşayan Elazığ'dan 40 depremzede çocuk geldi. İlk kez denizle buluşan çocuklar valilik, Datça Kaymakamlığı, hayırsever iş insanları ve vatandaşların desteğiyle 1 hafta boyunca Datça'da vakit geçirecek.

Çocuklara, cankurtaran ve gönüllü eğitmenler eşliğinde yüzme eğitiminin yanı sıra, sörf ve resim eğitimi verilirken, arkeolog eşliğinde tarihi Knidos Antik Kenti gezisi ve tekne turu yapıldı. Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Elazığ'dan gelen öğrenci kafilesini ziyaret etti. Atıcı'ya Datça İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Madendere ve Datça İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Oğuz Kapusuz eşlik etti. Kaymakam Murat Atıcı proje ile ilgili yaptığı açıklamada "Deprem bölgemizden 4 tane ilimizden öğrencilerimiz gelmeye başladı, ilk etapta Elazığ, haftaya Malatya daha sonra diğer illerimizden 40'ar öğrencimiz gelip rehber hocalarının eşliğinde ilçemizde hem yüzmeyi öğrenecekler hem de Knidos Antik Kenti'ni ve diğer antik kentlerimizi, koylarımızı görecekler. Akdeniz ile Ege'nin birleşim yeri olan Datça'da tekne turu yapıp hem Akdeniz'in hem Ege'nin tadını çıkaracaklar" dedi.

Datça'ya gelen çocuklardan bazıları düzenlenen proje sayesinde ilk kez denizle buluştuklarını belirterek, mutluluklarını dile getirdi.

17 May 2024 - 10:51 DHA Muğla- Gündem

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