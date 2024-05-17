17 May 2024 - 10:34- Ekonomi G:

AKARYAKITA YENİ ZAM! 17 Mayıs 2024 LPG, mazot ve benzin fiyatları güncellendi!

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Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik vatandaşların günlük takibinde! Son günlerde yaşanan zamların ardından en son akaryakıt fiyatlarında değişim oldu. İşte 17 Mayıs 2024’te güncellenen LPG, mazot ve benzin fiyatları…

AKARYAKITA YENİ ZAM! 17 Mayıs 2024 LPG, mazot ve benzin fiyatları güncellendi! mask
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Akaryakıt fiyatlarındaki artış, özellikle benzin ve motorindeki son indirimlerle gündeme gelmişti. Ancak Brent Petrol fiyatlarındaki yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir zam beklentisini beraberinde getiriyor.

Zamların etkisiyle Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarının seyri değişti. İşte 17 Mayıs 2024’te güncel olarak belirlenen fiyatlar:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 42.67 TL
Motorin: 40.16 TL
LPG: 20.97 TL
İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 42.58 TL
Motorin: 40.09 TL
LPG: 20.43 TL
Ankara

Benzin: 43.54 TL
Motorin: 41.09 TL
LPG: 20.87 TL
İzmir

Benzin: 43.79 TL
Motorin: 41.34 TL
LPG: 20.51 TL
Akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takibiyle belirleniyor.

# Son, Bir, türkiye, ankara, İzmir, İstanbul

17 May 2024 - 10:34 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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