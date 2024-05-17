AKARYAKITA YENİ ZAM! 17 Mayıs 2024 LPG, mazot ve benzin fiyatları güncellendi!

Akaryakıt fiyatlarındaki artış, özellikle benzin ve motorindeki son indirimlerle gündeme gelmişti. Ancak Brent Petrol fiyatlarındaki yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir zam beklentisini beraberinde getiriyor.
Zamların etkisiyle Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarının seyri değişti. İşte 17 Mayıs 2024’te güncel olarak belirlenen fiyatlar:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 42.67 TL
Motorin: 40.16 TL
LPG: 20.97 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 42.58 TL
Motorin: 40.09 TL
LPG: 20.43 TL
Ankara
Benzin: 43.54 TL
Motorin: 41.09 TL
LPG: 20.87 TL
İzmir
Benzin: 43.79 TL
Motorin: 41.34 TL
LPG: 20.51 TL
Akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takibiyle belirleniyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.