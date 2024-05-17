Fiat bende varım dedi: 745.500 liraya sıfır Egea

Sıfır ve ikinci el piyasasında sular durulmak bilmezken, otomotiv firmaları arasındaki rekabette zirve yaptı.
FİAT EGEA CROSS 745 BİN LİRAYA SATIŞTA
Sıfır otomobil fiyatlarındaki artışın etkisiyle araç almak isteyenlerin zorlandığı bir dönemde, Fiat’ın sunduğu bu fırsat dikkat çekiyor. 745 bin 500 TL’ye Egea Cross modelini almak isteyenler için bu haber büyük bir müjde niteliğinde.
İNDİRİMDEN YARARLANMAK İÇİN YAPACAKLARINIZ
Özellikle devletin sağladığı ÖTV indirimiyle beraber engelli vatandaşlar için sunulan bu fırsat, araç sahibi olmak isteyenler için cazip bir seçenek haline geliyor. Engelli vatandaşların ÖTV indiriminden yararlanabilmek için SGK’dan alacakları rapor önem taşıyor.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.