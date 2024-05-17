- Ekonomi

Fiat bende varım dedi: 745.500 liraya sıfır Egea

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Ülkemizde yaşanan sıfır araba sıkıntısının yavaş yavaş aşılmasından sonra otomotiv firmaları da rekabeti kızıştırmaya devam ediyor. En son sıfır Fiat Egea Cross modelini 745.500 liraya satışa sundu.

Fiat bende varım dedi: 745.500 liraya sıfır Egea mask
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Sıfır ve ikinci el piyasasında sular durulmak bilmezken, otomotiv firmaları arasındaki rekabette zirve yaptı.

FİAT EGEA CROSS 745 BİN LİRAYA SATIŞTA

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artışın etkisiyle araç almak isteyenlerin zorlandığı bir dönemde, Fiat’ın sunduğu bu fırsat dikkat çekiyor. 745 bin 500 TL’ye Egea Cross modelini almak isteyenler için bu haber büyük bir müjde niteliğinde.

İNDİRİMDEN YARARLANMAK İÇİN YAPACAKLARINIZ

Özellikle devletin sağladığı ÖTV indirimiyle beraber engelli vatandaşlar için sunulan bu fırsat, araç sahibi olmak isteyenler için cazip bir seçenek haline geliyor. Engelli vatandaşların ÖTV indiriminden yararlanabilmek için SGK’dan alacakları rapor önem taşıyor.

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17 May 2024 - 10:25 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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