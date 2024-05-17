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Ankara'da 21 engelli, 1 gün temsili askerlik yaptı/ Ek fotoğraflar

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17 May 2024 - 10:22 DHA Ankara- Gündem

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