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TÜVTÜRK'ten araç muayene sisteminde kökten değişiklik geldi: Artık o araçlar muayene olmayacak

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Türkiye'de yollardaki milyonlarca aracın muayenesinden sorumlu kuruluş olan TÜVTÜRK yeni bir karara imza attı. Yeni devreye giren kararla birlikte artık o araçlar muayene olmayacak. TÜVTÜRK hangi arabaları muayene etmeyecek? İşte detaylar...

TÜVTÜRK'ten araç muayene sisteminde kökten değişiklik geldi: Artık o araçlar muayene olmayacak mask
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Arabaların cinslerine göre her yıl ya da her 2 yılda bir TÜVTÜRK tarafından yapılan periyodik muayene sisteminde kökten değişikliğe gidildi.

Türkiye genelinde 25 milyondan fazla araç bulunuyor ve bu araçların belirli aralıklarla muayenelerinin yapılması gerekiyor. TÜVTÜRK, yoğunluğu azaltmak ve daha verimli ve akıcı muayene sistemini kurmak amacıyla bazı araçlar için muayene zorunluluğunu kaldırma kararı aldı.

MUAYENEDEN MUAF ARAÇLAR HANGİLERİ?

TÜVTÜRK’ün yaptığı açıklamaya göre, yeni bir otomobil satın alan sürücüler için büyük bir kolaylık geliyor. 2021 ve sonrasında satın alınan yeni araçlar, ilk üç yıl boyunca periyodik muayeneden muaf tutulacak. Bu değişiklik, araç sahiplerinin zaman ve maliyet açısından tasarruf etmelerini sağlarken, TÜVTÜRK istasyonlarındaki yoğunluğu da önemli ölçüde azaltacak.

ÖNCEKİ DÖNEM ÜRETİLEN ARAÇLAR RUTİN MUAYENELERİNİ OLMAK ZORUNDA

Ancak, 2021 yılından önceki araç sahipleri için muayene zorunluluğu devam ediyor. Bu araçlar, muayene süreleri geldiğinde hızlı bir şekilde TÜVTÜRK istasyonlarına başvurmak zorunda olacaklar. Bu sayede, eski araçların da güvenlik ve çevre standartlarına uygunluğunun sağlanması hedefleniyor.

ARAÇ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE DUYARLILIĞI ADINA BÜYÜK ADIMLAR

TÜVTÜRK, bu değişiklikle araç sahiplerinin hayatını kolaylaştırırken, aynı zamanda araç güvenliği ve çevre duyarlılığını artırmayı hedefliyor. Yeni araçlar, üretim aşamasında yüksek güvenlik ve çevre standartlarına uygun olarak üretiliyor. Bu nedenle, ilk üç yıl boyunca muayene gereksinimi olmadan güvenle kullanılabiliyor.

Öte yandan, eski araçların periyodik muayenesi, trafikteki güvenliği artırmak ve çevresel etkileri minimize etmek açısından kritik önem taşıyor. TÜVTÜRK, bu muayeneleri düzenli olarak yaparak hem sürücülerin hem de yayaların güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

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17 May 2024 - 10:00 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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