Fenomen Gıda Dedektifi'ne gıdadan rekor ceza

Gıda Dedektifi, herhangi bir gıda eğitimi olmamasına rağmen sosyal medyada kurduğu platform üzerinden Türkiye'nin köklü gıda firmalarını hedef alarak karalayıcı içerikler paylaşıyordu. Daha önce de defalarca kez ceza alan Musa Özsoy Reklam Kurulu'nun radarına takıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Musa Özsoy'un http://www.gidadedektifi.com.tr/ adresli internet sitesinde 23 Ekim 2023, 10 Kasım 2023 ve 12 Mart 2024 tarihlerinde yayınlanan "Züber Original Fıstık Ezmesi" isimli ürünün tanıtımlarında yanıltıcı ifadelere yer verildiği tespit edildi. Sitede, ürünün karbonhidrat karşılığında içerdiği lifin kan şekerinin aniden yükselmemesi ve daha uzun süre tokluk vermesi gibi etkilerinin olduğu ve yer fıstığından doğal olarak gelen yağ ile yüksek oranda protein bulunduğu belirtilmiştir.

Ancak yapılan incelemelerde, ürünün ambalajında "Doğal protein kaynağı" ifadesine yer verilmesine rağmen, internet sitesinde "yüksek oranda protein" ifadesinin kullanıldığı ve mevzuata göre "yüksek protein" beyanı yapılabilmesi için ürünün enerji değerinin en az %20'sinin protein tarafından sağlanması gerektiği, ancak ürünün bu koşulu sağlamadığı belirlendi. Ayrıca, bu tür sağlık beyanlarının yalnızca belirli şartlar altında kullanılabileceği ve tanıtımlarda bu şartların dışına çıkıldığı, dolayısıyla tüketicileri yanıltıcı ve dürüst rekabet ilkelerine aykırı olduğu değerlendirildi.

REKLAMLAR DURDURULDU

Bu tespitler doğrultusunda, Reklam Kurulu Başkanlığı, Gıda Dedektifi olarak bilinen Musa Özsoy'a 550.059 TL (beş yüz elli bin elli dokuz Türk Lirası) idari para cezası ve anılan reklamları durdurma cezası verdi. Kararın dayanağı olarak Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri gösterildi.

Bu olay, sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlarının sorumluluğunu ne kadar ciddiye almaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Tüketicileri yanıltıcı ve bilimsel dayanağı olmayan bilgilerin yayılması, hem firmalara hem de tüketicilere zarar verebilir.

Kaynak: Karar