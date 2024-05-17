Resmi Gazete'de tepki çeken karar... Filistinlilerin ehliyeti Türkiye'de geçerli olacak

Resmi Gazete’de 15 Mayıs tarihli alınan bir karar ile Filistinlilerin ehliyetleri Türkiye’de geçerli olacak.
Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Filistin Devleti hükümeti arasında ulusal sürücü belgelerin karşılıklı olarak tanınması ve değişimine ilişkin anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun başlıklı bir açıklama yayınlandı.
Açıklamada 24 Mayıs 2022 tarihinde Filistin’in Ramallah şehrinde Türkiye ve Filistin arasında bir sürücü belgelerinin karşılıklı olarak iki ülke tarafından onaylandığı ve bu kanunun yayım tarihinden itibaren, yani 15 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.
Yayınlanan kanunun Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği de 3. Madde ile belirtildi.
Kaynak: Odatv
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.