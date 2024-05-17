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Resmi Gazete'de tepki çeken karar... Filistinlilerin ehliyeti Türkiye'de geçerli olacak

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Resmi Gazete’de 15 Mayıs tarihli alınan bir karar ile Filistinlilerin ehliyetleri Türkiye’de geçerli olacak

Resmi Gazete'de tepki çeken karar... Filistinlilerin ehliyeti Türkiye'de geçerli olacak mask
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Resmi Gazete’de 15 Mayıs tarihli alınan bir karar ile Filistinlilerin ehliyetleri Türkiye’de geçerli olacak.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Filistin Devleti hükümeti arasında ulusal sürücü belgelerin karşılıklı olarak tanınması ve değişimine ilişkin anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun başlıklı bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada 24 Mayıs 2022 tarihinde Filistin’in Ramallah şehrinde Türkiye ve Filistin arasında bir sürücü belgelerinin karşılıklı olarak iki ülke tarafından onaylandığı ve bu kanunun yayım tarihinden itibaren, yani 15 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Yayınlanan kanunun Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği de 3. Madde ile belirtildi.

Kaynak: Odatv

# Bir, türkiye, Olacak

17 May 2024 - 08:23 - Gündem

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