- Ekonomi

SGK'dan emeklilere sevindirecek ikramiye bonusu: Tek tek hesaplara yatıyor...

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SGK, emeklilere 15 Mayıs'tan sonra 15.000 TL ödeme yapacağını açıkladı.

SGK'dan emeklilere sevindirecek ikramiye bonusu: Tek tek hesaplara yatıyor... mask
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Enflasyon artışı ile beraber gelen hayat pahalılığı emeklileri derinden etkiliyor. Pek çok emekli ise gözünü Temmuz ayına çevirirken, SGK'tan sevindirici haber geldi.

SGK, emeklilere 15 Mayıs'tan sonra 15.000 TL ödeme yapacağını açıkladı. Halkbank ise bu gelişmeye kayıtsız kalmayarak emeklilere özel 15.000 TL kredi imkanı sunmaya hazırlanıyor.

Ancak bu krediyi alabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. İlk olarak, kredi başvurusunda bulunan kişinin emekli maaşı alıyor olması ve SGK tarafından belirlenen yaş aralığında olması gerekiyor. Kredi faiz oranları ve geri ödeme koşulları ise emekli maaşının tutarına ve kredi geri ödeme planına göre değişiklik gösteriyor.

EMEKLİ KREDİSİ'NİN AVANTAJLARI


Halkbank Emekli Kredisi ile düşük faiz oranları, uzun vadeli geri ödeme seçenekleri, acil ihtiyaçları karşılama imkanı ve beklenmedik masraflara karşı güvence avantajlarını sağlıyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR


Kredi geri ödeme planının emekli maaşına uygun olması, detaylı bir bütçe planlaması yapılması, kredi kullanmadan önce tüm şartların ve koşulların iyice araştırılması gerekiyor. Halkbank Emekli Kredisi hakkında daha detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için Halkbank şubelerinden veyahut web sitesi üzerinde ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Kamu Son Haber

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17 May 2024 - 05:01 - Ekonomi

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