- Ekonomi

EFT havale FAST işlemlerinde yeni dönem

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EFT, havale ve FAST sisteminin yanında şimdi de bir yenisi daha eklendi.

EFT havale FAST işlemlerinde yeni dönem mask
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal teknoloji alanında önemli bir adım daha attı ve para transferlerinde köklü bir değişiklik başlattı. Artık, IBAN ile yapılan EFT ve havale işlemleri yerine FAST entegrasyonuyla Ödeme İste Katman Servisi hayata geçiriliyor.

Ödeme İste Katman Servisi, bireysel ödemeleri hedef alarak piyasaya sunuldu. Bu sistem sayesinde alacaklılar, ödeme işlemlerini başlatma yetkisine sahip olacaklar. Yani, bir kişi diğerine anlık ödeme talepleri gönderebilecek. Bu, finansal ilişkilerin daha etkin bir şekilde yönetilmesine ve para transfer işlemlerinin hızla tamamlanmasına olanak sağlıyor.

TCMB'nin bu hamlesi, ödeme sistemlerindeki gelişmelere öncülük etmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla yapıldı. FAST sistemi, kullanıcılara 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunarak anlık ve güvenli para transferi imkanı sağlıyor. Ayrıca, geniş katılımcı ağıyla kullanıcılara geniş bir erişim ve kolaylık sağlıyor.

Ödeme İste Katman Servisi, sadece bireysel ödemelerle sınırlı kalmayacak; ilerleyen zamanlarda e-ticaret ödemeleri, elektronik talimat ödemeleri ve kurumsal fatura ödemeleri gibi farklı alanlarda da kullanılacak potansiyele sahip olacak.

Kaynak: Kamu Son Haber

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17 May 2024 - 04:55 - Ekonomi

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