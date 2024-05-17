Emekli maaşlarına yeni reform paketi: Bakan sinyal verdi

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz ayındaki emekli zammına çevirdi. 4 aylık enflasyon farkı belli olurken, Sırada 6 aylık enflasyon için Mayıs ve Haziran ayı TÜFE verileri beklenmeye başlandı. Zamma ilişkin hesaplamalar ise son veriler ile şekillenmeye başladı. Bakan Işıkhan’ın refah payına ilişkin söylemleri sonrasında yeni gelişmeyi Ekonomist Muhammet Bayram Mynet’e açıkladı.

Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 3,18 artarak 17 aylık en yüksek seviyesine ulaştı. Yıllık enflasyon ise yüzde 69,80'e yükselerek rekor kırdı. Bu artışla birlikte SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için 4 aylık enflasyon farkı yüzde 18,72 oldu.

Ocak ayında yüzde 15 zam alan memur emeklisi için Temmuz döneminde yüzde 10 zam daha yapılacak. Nisan enflasyonu sonrası memur emeklisi için zam oranı yüzde 13,56'ya yükseldi. Merkez Bankası'nın 6 aylık enflasyon tahminlerine göre ise SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,39, memur emeklisi zammı ise yüzde 19,93 olacak.

Emekli maaşı zammında son dönemde gündeme gelen "refah payı" konusu merak konusu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı'nda emeklilere refah payı verilebileceğini ima etti. Ancak Bakan Işıkhan, kesin bir tarih vermeden Temmuz ayını beklemek gerektiğini söyledi.

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, Bakan Işıkhan'ın açıklamalarını anımsatarak, enflasyondan fırsatçılık yapan bazı esnafların ürün fiyatlarına orantısız zamlar yaptığını belirtti. Bayram, 6 aylık enflasyonda yüzde 25'lik bir artış beklediğini ifade etti.

En düşük emekli maaşının kök maaşı eşitlenme durumuna da değinen Bayram, kök maaş en üst emekli maaşına eşitlenirse enflasyonla mücadele kapsamında da daha öngörülebilir bir politika olacağının altını çizdi. Bayram, “Buna ilişkin bir düzenlemede reform niteliğinde olacaktır diye düşünüyorum” dedi.

Refah payı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için Meclis’in yeni bir düzenleme yapması beklenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklisine 5, memur emeklisine 10 puanlık bir refah payı düzenlemesi gelebileceği ise konuşulanlar arasında yer aldı.

En düşük emekli maaşının 12.500 TL ile 15.000 TL arasında rakamlar uzman isimler tarafından dile getiriliyor. En düşük memur emekli taban aylıklarının 17.500 lirayı aşacağı öne sürülüyor.

Kaynak: Kamu Son Haber