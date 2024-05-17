Özgür Demirtaş yeni favorisini dilinden düşüremedi: "Şivem döndü"

Kızıl Goncalar dizisi, ilk yayınlandığı günden bu yana geniş yankı uyandırıyor ve her sahnesiyle sosyal medyanın gündemini meşgul ediyor.

RTÜK'ün incelemesi altına alınan dizi, birkaç bölüm yayınlanmamış olsa da büyük bir heyecanla kaldığı yerden devam etmişti. Son bölümüyle yine büyük beğeni toplayan diziye Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan gelen yorum gecikmedi.

Kızıl Goncalar, son bölümüyle adeta sosyal medyayı salladı! Prof. Dr. Özgür Demirtaş da methiyeler düzdü.

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı dizi, ilk bölümden itibaren büyük ilgi gördü. Her sahnesiyle dikkat çeken dizi, RTÜK tarafından incelemeye alındı ve Now TV'ye iki kez program durdurma cezası ve idari para cezası verilmişti.



Yaşanan cezalara rağmen dizi, yayın hayatına kaldığı yerden devam etti ve her bölümüyle sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Övgülerin ardı arkası kesilmiyor Dizinin son bölümü yine sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alırken Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan da yorum gecikmedi.

Demirtaş, "Bugün Kızıl Goncalar’ı geç başladım bitirdim. Sadi Hüdayi efendi döktürüyor. Erkan Avcı" diyerek not düştü ve ifadelerinin sonuna alkış emojileri bıraktı.

Erkan Avcı da bu iltifatları tepkisiz bırakmadı ve "Canım hocam" diyerek yanıt verdi.

Yorum yağmuru Demirtaş'ın yorumuna sosyal medyada; "Gerçekten çok iyi oyunculuk sergiliyorlar. Tebrik ederim.", "Efsane bir bölümdü", "Sıfırdan izlemeye değer" gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: Kamu Son Haber