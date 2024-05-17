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Televizyon programında şaşkına döndüren olay: Cinsel problemini çözmek için hocaya gitmiş!

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Esra Ezmeci programında ilginç konuları almaya devam ediyor. Son olarak yayınlanan olay izleyenleri şoke etti.

Televizyon programında şaşkına döndüren olay: Cinsel problemini çözmek için hocaya gitmiş! mask
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Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci’nin Beyaz TV’de hafta içi her gün yayınlanan 'Yeni Baştan' programı, konukları ve ele aldığı konularla sık sık gündeme geliyor.

Programda bu defa Yusuf Bey’in anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi. Eşiyle yıllardır görüşmeyen Yusuf Bey, yaşadıklarını paylaştı ve Esra Ezmeci’nin bile inanmakta zorlandığı açıklamalarda bulundu.

Programda eşiyle uzun süredir aralarında bir soğukluk olduğunu belirten Yusuf Bey, bu nedenle müstehcen içerikler izlemeye başladığını ve eşinin cinsel olarak hasta olduğunu düşündüğünü söyledi. Bu durumun çözümü için bir hocaya başvurduğunu anlattı.

Hocanın, üzerinde büyü olduğunu ve bu büyünün ancak eşinin başka biriyle ilişkiye girmesi durumunda geçeceğini söylediğini ifade etti. Esra Ezmeci, duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Esra Ezmeci, "Tövbe estağfurullah. Hoca sana eşin başka biriyle birlikte olursa büyü geçer mi dedi? Açık açık böyle söyledi mi?" diye sordu. Yusuf Bey, hocanın tam olarak böyle söylediğini ve aslında bir çetenin içinde olduğunu anladığını belirtti.

EŞİNİ ALDATMAK İÇİN SAHTE HOCA OYUNUNA BAŞVURDU

Yusuf Bey, sahte hocadan duyduklarını eşine söyleyerek ona oyun yapmaya karar verdiğini anlattı. Eşine, "Sen başkasıyla ilişkiye girersen bizim ilişkimiz düzelir" dediğini ve eşinin bu duruma kızmadığını söyledi.

İnternetten birini bulduklarını ve evlerine davet ettiklerini, bu kişinin yatak odasına girdiğini ve olayın yaşandığını ifade etti.

Esra Ezmeci, "Ne yaşandı ya?" diye sorduğunda Yusuf Bey, "Birlikte oldular" diye yanıt verdi. Esra Ezmeci, "Senin önünde mi? Tövbe estağfurullah" diyerek tepkisini dile getirdi.

Bu olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Ezmeci, "Bu normalleşmiş bir şey değil. Bir kadın bir erkek bunu nasıl kabul eder. Çok şaşırdım. Bunlar hayal olabilir mi? Hayal olsun. Ben şoka girdim" dedi.

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir, ifade, etti, Kadın

17 May 2024 - 04:23 - Magazin

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