Sınıfın veli grubunda paylaşılan görüntü infial yarattı: Bu kadarı da pes dedirtti!

Bir veli, çocuğunun okul veli grubuna gönderilen fotoğrafları ve uyarıyı sosyal medya platformu X’te paylaştı. Bunu gören kullanıcılar da tepkilerini dile getirdi. Velinin paylaştığı fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada gündem haline geldi.

Sosyal medyada veli tarafından herkese açık şekilde paylaşılan fotoğraflarda oyun parkında çeşitli yerlere yukarı dönük şekilde çiviler yerleştirildiği görüldü. Sosyal medya kullanıcısı velinin paylaştığı çivili görüntülerde kaydırağın tam ortasında, salıncağın üzerinde, parkın zemininde aynı korkunç manzaranın olduğu dikkat çekti.

“RUH HASTASI PİSLİKLER HER YERDE”

Veli, oğlunun okul veli grubuna atılan uyarı görselleri olduğunu belirttiği görselleri kendi hesabından paylaşırken not olarak şunları paylaştı:

“Oğlumun veli grubuna atılan uyarı görselleri. Ruh hastası pislikler her yerde! Kaydırak kontrol etmem gerektiği hiç aklıma gelmemişti, sizin de aklınızda olsun.”

Velinin paylaştığı bu gönderinin altına çok sayıda yorum geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, yıllar önce 7-8 yaşlarında parktaki barfikse tutunup asılırken, çubuğun sonlarına yapıştırılmış cam parçalarını dedesinin fark ettiğini ifade etti. Başka bir kullanıcı ise “Hayatımda gördüğüm en psikopat şey olabilir ya, kabus valla. Böyle bir şeyin varlığını bilmek bile insanın kalbini sıkıştırır. Umarım yapanları bulurlar. Geçmiş olsun Burçak” ifadelerini kullandı.

Bir başka takipçisi ise paylaşımı yapan kişiye şu cevabı gönderdi: “Dikkat edin ben de su kaydıraklarına jilet koyduklarını görmüştüm bir fotoğrafta üstü kapalı olduğu için hiç görülme ihtimali de yok çok korkunç nasıl bir psikopatlık gerçekten…”

DÜZELTME YAPILDI

Durumu sosyal medyada paylaşan kullanıcı veli, not olarak “Burası Londra, Richmond” dedi. Ancak bir süre sonra bölgenin yanlış olduğu ortaya çıktı ve paylaşımı yapan kullanıcı durumu düzelterek “Düzeltme, Richmond değil Oxfordshire’daymış” şeklinde yeni bir not düştü.

Kaynak: Kamu Son Haber