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Şimşek Samsun yolcusu

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Trendyol Süper Lig'in 37'nci haftasında yarın Karadeniz ekibi Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Corendon Alanyaspor, hazırlıklarını bugün tamamlayıp özel bir uçakla Samsun'a giderek kampa girecek

Şimşek Samsun yolcusu mask
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TRENDYOL Süper Lig'de son iki haftaya girilirken, sıralamada 50 puanla 7. basamakta bulunan temsilcimiz Corendon Alanyaspor, ligin 37'nci hafta maçında yarın Samsunspor'a konuk olacak. Beşiktaş maçından sonra iki gün izin yapan turuncu yeşilli oyuncular, Samsun maçı hazırlıklarına önceki akşam yapılan antrenmanla başlamıştı. Çalışmalarını dün de teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanla sürdüren futbolcular, Samsunspor maçının taktik provasını gerçekleştirdiler. Çift kale taktik maçında hırslı bir görüntü ortaya koyan Alanyasporlu oyuncular, teknik heyeti memnun ettiler. Samsunspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlacak olan Corendon Alanyaspor, özel bir uçakla Samsun'a giderek kampa girecek ve yarınki maç saatini beklemeye başlayacak. Cemali AYDINOĞLU

Şimşek Samsun yolcusu

Kaynak: Spor Servisi

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17 May 2024 - 02:34 - Spor

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