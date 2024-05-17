- Kültür-Sanat

Büyükşehir'den gençlik konseri

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MUSTAFA Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919'un 105. yılını anma etkinlikleri kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Büyükşehir'den gençlik konseri mask
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Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Gençlik Orkestrası ve Çoksesli Gençlik Korosu tarafından AKM Aspendos Salonu’nda, 19 Mayıs Özel Konseri düzenlendi.

İZMİR MARŞI’YLA SONA ERDİ


Konserin açılışında, Gençlik Orkestrası ve Çoksesli Gençlik Korosu tarafından söylenen İstiklal Marşı, seyircilerden büyük takdir topladı. Orkestra şefliğini Sonay Yener’in yaptığı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Gençlik Orkestrası tarafından, Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği Münir Ceyhan, Ziya Aydınlatan, Cevat Memduh Altar gibi önemli bestekarların eserleri seslendirildi.

GENÇLİK VE İZMİR MARŞI AYAKTA ALKIŞLANDI


Gençlik Bayramı’na özel söylenen Gençlik Marşı’ysa, salonda en çok alkış alan eserlerden oldu. Şefliğini Nazlı Ünlüsoy Aybaş’ın yaptığı Çoksesli Çocuk Korosu ise Matti Hyökki, Orlando Di Lasso, Goran Bregovic gibi sanatçıların eserlerini seslendirdi. Konser, coşkulu bir şekilde söylenen İzmir Marşı’yla sona erdi. (Antalya BŞB/BÜLTEN)

Kaynak: Antalya BŞB

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17 May 2024 - 02:33 - Kültür-Sanat

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