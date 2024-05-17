Festivale geri sayım başladı

ALANYA Belediyesi tarafından kentin insanlık mirası kültür, sanat ve turizm değerlerinin tanıtılması amacıyla 2001 yılından bu yana gerçekleştirilen Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali, bu yıl 24-26 Mayıs tarihleri arasında 22. kez düzenlenecek.

BU YILIN FESTİVAL SLOGANI ' BİR NEFES ALANYA'



Her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilen Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali’nin bu yıl ki teması Alanya’nın kültürel değerleri olarak belirlendi. Bu tema ile Alanya’nın geçmişinden bu yana ürettiği kültürel değerlerin festival kapsamında gerçekleştirilecek farklı etkinliklerle tanıtılması hedefleniyor.

FESTİVAL KORTEJ İLE BAŞLAYACAK



22. Alanya Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 24 Mayıs Cuma günü saat 18:00’de Festival Korteji ile başlayacak. Gençler, çocuklar, sporcular ve bando takımlarının yer alacağı kortejde aynı zamanda Alanya’nın yöresel değerlerinin tanıtıldığı araçlar ile birlikte yerli-yabancı dans ekipleri, kardeş şehirlerden gelen misafirler ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirilecek. Kortejin ardından Şelale Meydanı’nda gerçekleştirilecek Akdeniz&Vokal Müzik dinletisi ve açılış konuşmalarının ardından aynı alanda okulların etkinlikleri gerçekleştirilecek, festival alanındaki sergi ve stantların ziyaret edilmesi ile program devam edecek.

KÖFN, ZİYNET SALİ ve YENİ TÜRKÜ SAHNE ALACAK



24 Mayıs Cuma günü İskele Şelale Meydanı’ndaki açılış programından sonra saat 20.00’de Macaristan Ulusal Dans Topluluğu, Alanya Kültür Merkezi’nde bir gösteri sunacak. Daha önceki yıllarda vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konser bölümü ise saat 21.00’de başlayacak. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Alanya’yı başarıyla temsil eden DJ Gökhan Sakaltaş sahne alacak. Saat 22.00’de KÖFN sahneye çıkacak. Festivalin 2. akşamında ise saat 21.00’de Radyo D’nin sevilen DJ’i Engin Güler performans sergileyecek. Saat 22.00’de Ziynet Sali sevilen parçalarını Alanyalılar için seslendirecek. Kapanış gecesinde ise saat 21.00’de ünlü DJ Suat Ateşdağlı ve saat 22.00’de de Yeni Türkü izleyicilerin karşısında olacak.

FESTİVALDE TÜRK DÜNYASI’NIN ZENGİN KÜLTÜR MİRASI TANITILACAK



Yemek stantlarında Alanya’nın en önemli değerlerinden olan yöresel yemekler ön plana çıkartılacak ve Lifos Alanı’nda da Mutfak Kültürü sergisi açılacak. Alanya yemek kültürü, Alanya gastronomisi ve Alanya tarımının yer aldığı bölümlerde, Alanya yöresine ait yiyecek içecekler festival katılımcılarının beğenisine sunulacak. Vatandaşlar sabit ve uygun fiyatlarla bu stantlardan yöresel yiyecekleri yeme fırsatı bulacak. Ayrıca, Alanya Belediyesi’nin coğrafi işareti tescil ettirilen fıstıklı limonatanın, orijinal reçetesi ile tanıtım ve tadımı yine Lifos alanında gerçekleştirilecek. Büyük çoğunluğu ev hanımı olan kadınların açtığı stantlarda, ev yapımı ürünler Alanya Belediyesi’nin kontrolünde hijyenik bir şekilde satışa sunulacak. Ayrıca Lifos alanında tarımsal birliklerin, tarımla ilgili STK’ların ve kadın çiftçilerin katılımı ile Alanya yöresinin tarımsal ürünlerinin tanıtıldığı konsept bir çalışma düzenlenerek özel bir ziyaret noktası oluşturulacak.

FESTİVALE SERGİLERLE GÖRSEL ZENGİNLİK KAZANDIRILACAK



Festivalin kültür-sanat bölümünde ise Alanya’daki kamu kurum ve kuruluşları, dernekler ve farklı sanat dalları ile uğraşan vatandaşlara yer verildi. Bu yıl festival alanında Alanya Belediyesi tarafından; "Değere Değer Katanlar-Alanya, 1954-2024 70 Yıllık Sevda" Fotoğraf Sergisi, Emekli Öğretmen-Araştırmacı Yazar-Fotoğraf Sanatçısı Haşim Yetkin, "Bir Zamanlar Alanya" Siyah-Beyaz Fotoğraf Sergisi, "Zaman Tünelinde Alanya" Sergisi, "Uluslararası Akdeniz Karikatür Yarışması 2001-2002 Karikatür Kitapları" Sergisi, "Başlangıcından Günümüze Festival Afişleri" Sergisi, "Alanya Kilimleri" Sergisi, "Dut Ağacından Dokuma Tezgahına-Alanya İpekleri" Sergisi ve "Karışık ve Karmaşık" AFSAK Karma Fotoğraf Sergisi ile 8 farklı sergi alanı ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

ALANYA’NIN TARİHİ DEĞERLERİ MÜZİKLE BULUŞACAK



Festivalin 2. gün programı tüm stantların, sergilerin ve Lifos Alanı’nın ziyarete açılması ile başlayacak ve okulların folklor animasyon gösterileri ile devam edecek. Tarihi tersane yapısında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından bir müzik dinletisi gerçekleştirilecek. Kızılkule’de "Minyatürlerin Gözünden Alanya" Sergisi açılacak ve teras katında ise yine Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından bir konser verilecek. Tarihi sarnıç yapısında da kentin sanat eğitimi açısından önemli bir değeri olan Türkler Güzel Sanatlar Lisesi’nin "Alanya’nın Sanata Yansıması" sergisi düzenlenecek.

400’E YAKIN STANT ZİYARETÇİLERİ AĞIRLAYACAK



Alanya Belediyesi tarafından düzenlenecek 22. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali kapsamında İskele’ye kurulacak 400’e yakın stant misafirlerini ağırlayacak. Gerek kültür-sanat stantları gerekse Alanya yöresel lezzetlerinin tadımı ve tanıtımının yapılacağı yeme-içme stantları yine ziyaretçi akınına uğrayacak.

BAŞKAN ÖZÇELİK’TEN FESTİVALE DAVET



Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 24 Mayıs Cuma günü festival korteji ile başlayacak ve 3 gün boyunca hem gündüz hem de akşamları dolu dolu geçecek festivale tüm vatandaşları davet etti. Başkan Özçelik; "Her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilen Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali’nin bu yıl ki temasını, Alanya’nın kültürel değerleri sloganımızı "Bir Nefes Alanya” olarak belirledik. Hem İskele’de oluşturacağımız 400’e yakın standımız ile hem de akşamları düzenleyeceğimiz konser ve çeşitli etkinliklerle unutulmaz bir festival gerçekleştireceğiz. Bütün halkımızı kültür, sanat ve eğlence dolu festivalimize davet ediyorum" dedi. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi