Fahiş fiyattan satış yapan işletmeye ceza

ALANYA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen her ihbar ve şikâyeti ince eleyip sık dokuyor. 5 Mayıs Pazar günü, İngiliz vatandaşı 4 turistten gelen şikâyet doğrultusunda harekete geçen ekipler, bir restoranı denetledi. İngiliz turistler, yedikleri yemek karşılığında toplam 50 bin 300 TL hesap istenildiğini, karşı çıktıları esnada ise restoran personeli tarafından tehditte bulunularak zorla fatura bedelinin ödetildiğini ileri sürdüler.

İŞLETME VE TURİSTLERİN HESAPLARI İNCELENDİ



Şikayeti inceleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilgili turistlerin yakındığı şekilde söz konusu işletmenin 25 adet kokteyl, 20 adet çeşitli türdeki alkollü içecek, 3 domates çorbası, 2 döner, 2 su ve 1 porsiyon mantar karşılığında müşterilerden nakit ve 5 farklı kredi kartı aracılığıyla toplam 50 bin 300 TL hesap aldığını tespit ettiler.

İŞLETME GEÇİCİ SÜREYLE KAPATILIP

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

İşletme, Zabıta Emir ve Yasaklar Yönetmeliği’ne aykırı davranışı nedeniyle 32 bin 900 TL cezai işleme tabi tutuldu. Çalışanlarının çığırtkanlık yaptığı da tespit edilen işletme 5 gün süreyle mühürlenerek, faaliyetleri durduruldu. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Şehrimizde yaşayan ve tatile gelen tüm misafirlerimizin maddi ve manevi güvenliğini sağlamak için tüm kadrolarımızla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi